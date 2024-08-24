零死亡願景散步節百人響應 推嬰兒車者、外國人都來了

「820還路於民大遊行」屆滿一周年，還路於民行人路權促進會今、明天於5縣市舉辦「零死亡願景散步節」。台北場今天下午3點半率先於台北捷運東門站展開，一路沿著永康街到台師大美術館，吸引近百人響應，甚至有不少民眾推著嬰兒車前來，也有從瑞典來台定居的外國人到場，更表示，對於有人因為過馬路死亡或受傷感到不可思議。

還路於民行人路權促進會理事長吳宜蒨表示，此次活動除了邀請民眾上街散步，也將透過展覽融入街頭，打破傳統展覽的局限，讓更多人能在日常生活中關注行人議題，進一步推動台灣邁向更以人為本的城市發展。

民進黨立委林月琴今到場參與指出，還路於民大遊行去年8月20日走上街頭，希望改善我國道路環境，她進入立法院後認為，改善環境主要在於工程規範、公路設計規範是否完備，已要求交通部今年底前提供範本讓地方政府依循，4年400億元改善工程也要依此規範進行，而不是全台有22縣市不同版本。

時代力量黨主席王婉諭出席也說，過去政府多著重於交通建設，而非交通安全，事實上，台灣交通死傷遠高於其他國家，家長推著小孩在路上像障礙賽，還有很多是政府應該做的，希望不要讓交通事故變成國恥。另外，台北市議員趙怡翔、台北市議員何孟樺等人也到場響應。

住在新北市的莊小姐今與瑞典籍的丈夫David一同來參加活動，她表示，瑞典是第一個提出死亡零願景的國家，她的丈夫很喜歡台灣，已來台定居5年，但一直很在意台灣的交通環境，像是他發現在台灣違規停車是常態，也對於有人因為過馬路死亡或受傷感到不可思議，希望全民可以對行人路權更有意識。

另一名推著嬰兒車前來響應的朱小姐也說，有了小孩後發現很多人行道因為路樹、電線桿難以通行，或是有些店家、住家違規在騎樓或道路擺放私人物品，希望透過活動提升全民意識，帶小孩出門不必再提心吊膽。