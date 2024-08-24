健康台灣推動委員會僅4名女性 婦團抗議：總統府無視性平承諾？

總統府日前公布「健康台灣推動委員會」名單，20位委員卻只有4位女性，比例僅五分之一，9位顧問更是近年來公部門諮詢平台罕見的「零女性」。台灣女人連線、台灣婦女團體全國聯合會、婦女新知基金會等團體認為，名單充分暴露了總統府刻意忽略國家性別平等政策，令人高度遺憾，呼籲此委員會組成應有至少三分之一的女性委員與顧問，讓民眾看到賴總統貫徹性別平等的決心。

婦團聲明質疑，總統府無視行政院持續推動的重要性平政策，連最基本的性別平衡也做不到？賴總統上任後宣布成立「國家氣候變遷對策委員會」、「全社會防衛韌性委員會」、「健康台灣推動委員會」三大委員會，其中國家氣候變遷對策委員會28名委員中有8名女性，占比28.57%，成員多元性雖較「健康台灣推動委員會」高，但仍未達三分之一性別比例，而2位顧問皆為男性。難道僅因為總統府不在行政院管考之列，就能無視政府對促進性別平等決策參與的承諾？

婦團認為，就健康領域而言，性別平等更是重要原則。除健康照顧的責任壓力經常不成比例地落在女性身上，使得與健康照顧相關的政策措施甚至技術產品會對女性造成更大的影響，也因女性和性別少數者所面臨的不同醫療風險與健康需求，常被忽視。醫療實踐經常以男性為標準病人，相關研究與人體試驗女性受試者代表性不足，女性健康被簡化為生育健康，導致女性於醫療上難以獲得適切的照顧，無法與男性同等享受醫學進步的成果，而有健康不平等的情況。

婦團也批評，「健康台灣推動委員會」委員也少有女性健康專長、公共衛生、社會照顧、健康與性別議題的學者專家或團體代表，僅見的婦女健康專家是婦產科醫學會的代表，是否總統府對於「推動健康台灣」的議題認知，仍將女性健康限縮為生育醫療，而看不到健康領域性別差異和性別與多元弱勢處境交織，所導致的健康不平等的現況？

婦團呼籲賴總統瑛貫徹性別平等，公共決策上確保女性參與和納入性別觀點，健康台灣推動委員會應有充分的女性委員比例，並應納入相關專業且具性別敏感度的學者專家，至於尚未公布名單的「全社會防衛韌性委員會」也十分需要性別與多元的參與及觀點。