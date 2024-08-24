高齡憂鬱腦內3大迴路受影響 男性輕生比例高「關鍵原因」曝

當孩子長大離家後，長輩會面臨空巢期，精神科醫師提醒，憂鬱和自殺發生情形最嚴重的，是年紀大且獨居的族群，尤其在鄉村地區為多，這點舉世皆然，憂鬱症個案往往不會特別反應心情不好，但如親友出現「人生沒有希望」等感受，就要特別留意，而高齡輕生男女比例約2比1，男性高於女性。

台北榮總精神部社區復健精神科主任李正達說，空巢期憂鬱症應有一定數量，發生憂鬱和自殺最嚴重的，就是年紀大且獨居的族群，又以鄉村地區為多，這點全世界都一樣。

家人的心理支持和互動，是一種正向情緒的發展、可以減少很多的壓力，李正達指出，孩子長大離家後，父母面臨空巢期，代表這部分的支持不見了，也容易發展為高齡憂鬱症，甚至出現想不開的念頭。

李正達分析，高齡自殺盛行率以男性為多，男性約每10萬人口38.7人、女性約每10萬人口19.8人，男女比例約為2比1，假設女性真的有輕生念頭，選擇的方式通常沒有那麼猛烈，國外曾有相關統計指出，會選擇如手槍等較激烈、死亡率高的方式多為男性；女性則可能是吞食藥物或者自我傷害。

高齡族群在憂鬱情緒的表達，會稍微不一樣，李正達指出，如果問憂鬱症個案，是不是心情不好，他們可能會回答「還好」，但如果問「會不會覺得人生沒有希望」，往往點頭如搗蒜，這是因為他們在解讀這些狀態時，有根本上的不同，甚至有些人會被認為，可能有「情緒表達不能」的狀況。

情緒表達不能是精神科領域中，一種很特殊的狀態，李正達表示，個案可能明顯看得出有憂鬱狀況，但怎麼問都說還好，這也和長輩接受的教育有關，他們可能會覺得，人生就該如此、生活就是會有點壓力感等，所以他們也不太知道該如何表達「憂鬱」的情緒。

李正達說，大腦的情緒迴路中，有好幾處都和認知功能有關，最常聽到的就是前額葉、前扣帶迴和海馬迴，情緒低落時，會影響大腦的腦區，就影響層面來看，將神經功能比喻為「水庫」，年輕人本身的「水位」很滿，稍微缺一點水的影響沒那麼大，但年長者可能會有神經功能下降，荷爾蒙的保護也下降，所以水位本來就比較低了，當出現一個憂鬱情緒，相關腦功能再往下退，很有可能他就會不夠用了。

李正達說，很多時候跟長輩講話，從眼神就能看得出對方「有聽沒有懂」，因為掌管大腦工作記憶的「前額葉」已受到影響；「前扣帶迴」強調的是注意力系統，情緒低落時容易出問題，導致注意力下降；「海馬迴」則像是記憶體，受情緒迴路影響時，沒辦法記得新的東西，就像是壞掉的硬碟，新的記憶沒辦法進到長期記憶庫。

因為憂鬱而跑出來的這些症狀，類似認知功能的下降，也被稱為假性失智，李正達提醒，即便如此還是要小心，因為憂鬱的狀態不只是心理的感受，而是大腦的神經活性，已在某些特定的區域開始出現變化，如果一直不作用，長期下來神經細胞一定會凋零、漸漸萎縮。

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