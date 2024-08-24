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兒癌每年約400例「白血病占三成」 醫師提醒家長注意3症狀

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
馬偕兒童醫院兒童血液腫瘤科主任葉庭吉表示，當孩子出現反覆高燒超過一周、貧血或異常出血等症狀時，應該提高警覺，帶孩子就醫檢查。記者李青縈／攝影
馬偕兒童醫院兒童血液腫瘤科主任葉庭吉表示，當孩子出現反覆高燒超過一周、貧血或異常出血等症狀時，應該提高警覺，帶孩子就醫檢查。記者李青縈／攝影

馬偕兒童醫院設立十周年，今日舉辦音樂會，期待兒癌家庭暫拋煩惱。每年約有400名兒童癌症，馬偕兒童醫院兒童血液腫瘤科主任葉庭吉表示，兒童癌症的治療過程漫長，因治療、發燒、白血球不足等原因，兒癌家庭常常需要頻繁出入醫院，提醒家長當孩子出現反覆高燒超過一周、貧血或異常出血等症狀時，應該提高警覺。

音樂會由馬偕兒童醫院兒癌畢業班代表「小蓁」與媒體人母親楊月娥女士共同主持，並邀請豎琴演奏、大提琴金家等表演，希望提升社會重視兒童癌症治療。馬偕兒醫院長陳銘仁表示，馬偕兒童醫院透過核心醫院計畫發展各項新診斷病童團隊照護模式，未來也會朝向國際醫療，朝向中南半島、中南美洲。

台北市副市長林奕華表示，兒童癌症中有三成是白血病，而馬偕醫院在淋巴性白血病治癒率高達九成，為亞洲第一，更是為台北市幼兒專責醫師制度的合約院所。台灣癌症基金會董事長王金平也說，台癌爭取籌備的百億癌症新藥基金已獲政府同意，台癌也設立關懷中心，希望讓癌友癌後身心靈都可以受到關心。

不只急性淋巴性白血病的治癒率可達九成以上，馬偕急性骨髓性白血病的治癒率也可達八成以上。葉庭吉說，多在2至5歲發病，早期發現可以早期治療，經過長期追蹤，部分民眾已經40、50歲甚至結婚生子都有。他提醒家長，當孩子出現反覆高燒超過一周、貧血或異常出血等症狀時，應該提高警覺，帶孩子就醫檢查。

此外，若孩子抱怨骨痛且影響日常生活、淋巴結腫大超過1公分，或軀幹及四肢有多發性出血點或異常瘀青，這些都可能是血癌初期的症狀。葉庭吉強調，兒童癌症的治癒率相對較高，家長應積極配合醫師的治療計畫，幫助孩子對抗病魔。

葉庭吉說，由於兒童癌症的治療過程漫長，因治療、發燒、白血球不足等原因，兒癌家庭常常需要頻繁出入醫院。對這些家庭來說，醫院幾乎成了第二個家。在馬偕兒童醫院，兒童血液腫瘤科的治療團隊不僅是這些家庭的醫療支柱，長期住院時結識的「室友」和「鄰居」也往往成為彼此的精神支撐。

馬偕兒童醫院設立十周年，今日舉辦音樂會，期待兒癌家庭暫拋煩惱。記者李青縈／攝影
馬偕兒童醫院設立十周年，今日舉辦音樂會，期待兒癌家庭暫拋煩惱。記者李青縈／攝影

癌症治療 馬偕醫院

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