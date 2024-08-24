癌症治療後性生活出問題求助困難 癌團盼設醫療指引

癌症平均存活時間延長，癌症病人關注重點，已從疾病治療，到罹癌後的生活品質。癌症希望基金會近期一項調查顯示，超過6成癌症病友，認為治療後的身心理變化，已讓親密關係受到影響，不少病友難向主治醫師啟齒，選擇至婦產科、泌尿科、身心科就診，但國內缺乏罹癌後性生活治療指引，其他科別醫師不具備腫瘤科治療副作用等專業，而腫瘤科醫師也不知如何處理性生活議題，必須查找資料才能想到解方，讓病友無法系統性獲得幫助。

癌症希望基金會針對所服務的癌友進行調查，發現64.2%病友認為自己因癌症治療，影響性生活與親密關係，且61.8%癌友缺乏性慾、60.5%陰道乾澀／搔癢，是癌友性生活最大的兩項問題。

癌症希望基金會執行長蘇連瓔說，癌症病友在治療後性生活，面臨性慾低下、女性陰部乾燥、失眠等複雜問題，而國內多數癌症治療醫師是男性，女性病友羞於開口，癌症醫師沒有處理癌後性生活經驗，病友只能轉而至其他科別尋求協助。

蘇連瓔表示，美國國家綜合癌症網路（NCCN）已訂出癌友生理、心理方面性生活指引，癌症希望基金會雖擬定「性福處方」相關手冊，提供性諮詢、輔具資訊、團體課程等協助，但癌友性生活協助不只有性玩具、潤滑液這麼簡單，也涉及「處方用藥處置」，希望由婦產科醫學會等各科別合作，訂出指引，才能保障病人權益與治療安全。

對此，婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，訂定指引並非不可行，但必須邀集專家、蒐集臨床實證等，需耗費較長時間，且癌症病友性生活面臨的問題相當複雜，各癌別需要的治療方式不同，例如子宮頸癌患者可使用荷爾蒙藥物，卵巢癌、子宮內膜癌及乳癌患者，則有使用賀爾蒙方面的禁忌，必須改以玻尿酸治療，或使用潤滑劑、陰道雷射等，改善乾澀問題。

黃建霈說，性生活的問題不僅與器官功能有關，也涉及癌友與伴侶的默契、心理狀態等；由於癌症治療科別醫師，未必理解性生活方面治療如何進行，建議女性癌友可找婦產科醫師、男性癌友找泌尿科醫師諮詢，不過，「醫師不是萬能」，並非每位婦產科醫師都對性學方面有足夠理解，但台灣就醫方便，建議癌友可多方嘗試。

台大癌醫分院身心科主治醫師徐勝駿說，癌症病人在性方面的身心治療，與一般民眾因老化導致性能力退化的狀況不同，協助癌症病友治療的醫師、心理師，必須對癌症治療有基本認識，才能知道如何協助病友。