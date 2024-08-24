她辛苦重建性生活 尪買性感睡衣遮胸、浴室性愛…背後原因藏洋蔥

乳癌患者因乳房切除、荷爾蒙治療等，是最常遇到性生活困境的癌症類別。乳頭神經切除，也會影響性生活敏感度，加上患者心中的自卑、焦慮，導致不敢與伴侶發生性關係等情況。病友Claire罹患乳癌第二期，治療11年仍在與癌症奮鬥，罹癌初期因為年輕，治療副作用較大，容易盜汗、煩躁，與先生發生性關係時遇到阻礙。

Claire說，自己猶豫再三，才向主治醫師開口求助，在醫師建議下，諮詢婦產科，也曾服用中藥，希望減少因治療引起的更年期症狀。在治療過程中，先生曾抱怨求愛遭到拒絕，後來在心理師建議下，與先生坐下來討論性事。

他們決定延長前戲，嘗試先聊聊天、喝點小酒、跳支舞放鬆，讓自己忘記病人身分，專注於性行為當下的享受，先生則會買好看但可以遮住手術後胸部的性感睡衣，讓自己提升自信、不再自卑。更感人的是，先生想到在浴室中邊淋浴邊發生關係的做法，讓自己分不出身上的水是盜汗的汗水，還是淋浴的水。

癌症希望基金會台中希望小站社工師吳佳霖表示，癌症病友因治療時間漫長、期間會固定回診，與治療科別醫師依附關係較穩定，但有時癌友在親密關係中遇到困難，難以對主治醫師啟齒，輾轉在各科別間求助，相當辛苦；除疾病引起的生理問題外，找回個人魅力、重建自信是恢復性生活的關鍵，且由服務過程中發現，皮膚的感知是恢復親密關係、性生活的一大關鍵。

台大癌醫分院身心科主治醫師徐勝駿表示，因治療過程中必須服用抗荷爾蒙藥物，乳癌患者最常遇到性生活問題，臨床上遇到不少患者反應，身體狀況像是進入更年期，即使癌症指數控制良好，但性慾下降、性生活品質也連帶下降，但病人難以說出口，多在詢問更年期狀況是否影響身心時，才會透露，「忙於抗癌，性生活被放在後面，但性需求必須被好好處理，這也是國際趨勢。」

徐勝駿提到，癌症患者身體形象因治療而改變，也會讓患者產生焦慮感，對性行為產生抗拒，尤其乳癌患者，除因治療過程中有時必須手術切除乳房，也會因藥物導致體重增加、身形走樣，此時便需要認知心理治療介入，或服用抗憂鬱、焦慮藥物，病友間的交流討論，也可協助病人重拾自信。