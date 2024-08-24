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工廠上班、假日練團！印尼移工組搖滾樂團 寫「情歌」抗議仲介剝削

中央社／ 台北24日電
印尼「南部鬧事團」由吉他手Danddy（左起）、鼓手Bobo、主唱Rudi、貝斯手Vai組成，4人分別在不同縣市工作，僅有假日偶爾能相聚練團。圖攝於7月7日。圖／中央社
印尼「南部鬧事團」由吉他手Danddy（左起）、鼓手Bobo、主唱Rudi、貝斯手Vai組成，4人分別在不同縣市工作，僅有假日偶爾能相聚練團。圖攝於7月7日。圖／中央社

7月某個週末夜晚，4位在台印尼移工組成的搖滾樂團「南部鬧事團」（Southern Riot）在高雄一家酒吧登台開唱，聽眾隨著一首首搖滾樂舞動歡呼，嗨翻全場。

「你有發現嗎？我們感到被漠視...我們在這裡奮鬥，對抗著奴隸般的制度」，團員在台上奮力演奏自創曲「來自印尼移工的情歌」（Lagu Cinta DariBMI），台下同樣來自印尼的移工、學生也一起唱著「亂七八糟」、「沒有用」等歌詞，齊聲喊出對人力仲介公司的不滿。

這首歌堪稱南部鬧事團的代表作，歌詞由印尼文與中文交織而成，雖然取名為「情歌」，但內容並非講述「愛情」，而是移工的「心情」。

「其實這首歌充滿諷刺，它表達了我們權益被忽視的感受」，吉他手Danddy在演唱會後的專訪告訴中央社記者，「愛有各種詮釋，可以代表善良與邪惡的事」。

●隨移工遊行誕生的搖滾樂團

南部鬧事團由主唱Rudi、貝斯手Vai、鼓手Bobo、Danddy組成，4人分別在高雄、屏東及台南的工廠等地上班，僅有假日能偶爾相聚練團。26歲的Danddy說，團名取名Riot，因為這個字有混亂、反抗的意涵。

他表示，團員透過朋友介紹及社群平台互相認識，2022年1月在台北的移工大遊行前才組成搖滾樂團，並在當年遊行初登場，透過歌唱表達移工無法「自由轉換雇主」的不滿。

一開始僅有3名成員，前任主唱Abu於2023年返回印尼後，樂團成員編制跟著微調，慢慢拓展為目前4人。儘管起初是因音樂而相聚，但南部鬧事團想做的不只是創作，更希望持續為移工族群發聲；陸續在大港開唱、阿米斯音樂節等活動登場的他們，已漸漸累積知名度。

印尼移工搖滾樂團「南部鬧事團」7月初的週末夜晚在高雄一家酒吧演出，演唱曲目包括該團代表作「來自印尼移工的情歌」。圖攝於7月7日。圖／中央社
印尼移工搖滾樂團「南部鬧事團」7月初的週末夜晚在高雄一家酒吧演出，演唱曲目包括該團代表作「來自印尼移工的情歌」。圖攝於7月7日。圖／中央社

●自創歌曲唱出移工心聲

談及歌曲靈感，Danddy指出，許多擔任家庭看護或在工廠上班的移工都經常抱怨遭雇主及仲介欺壓，「那就是我們的靈感來源」。

對於樂團自創曲歌詞時常出現「奴隸制度」（sistem perbudakan）一詞，他解釋，這為了表達對移工體系的諷刺，批評現行體制不夠公開透明。

「這些創作能讓有問題的仲介，或多或少聽到我們的聲音」，Vai直言，「我們在這裡工作，應該被保障權利並能表達自己的意見」。

不少到場聆聽的觀眾也深有同感。在台灣擔任家庭看護的印尼籍移工Annie Hsu受訪表示，南部鬧事團的歌曲「非常貼近移工的心」，「尤其是『情歌』，很真實地表達印尼移工心中的悲傷及掙扎」。

她說，很希望仲介制度被廢除，「但是現實就是，很多人還是必須透過他們才能來工作」。

大學剛畢業的印尼籍學生Yusuf Fahrezi表示，南部鬧事團的創作曲不只有娛樂性，「還有更深層的意涵，像『情歌』就表達了移工在台灣面對的困境」。

成立至今超過2年，南部鬧事團希望未來在台移工能創造更多音樂作品，一同批判現有體制，並期盼台灣政府及各政黨更關注移工議題。

「到目前為止，我們有帶來一些正面影響，移工朋友都很享受這些音樂」，Vai表示，「希望這些作品能呈現出我們面臨的困境，還有整個體系的不公平和不透明之處」。

印尼 樂團 移工

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