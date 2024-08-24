爭調診所藥劑費...藥師炸鍋 診所：這2科招不到人好苦

基層診所藥師荒，醫界提案要求診所藥師的藥事服務費（藥劑費）比照社區藥局藥師，引發藥師公會不滿，甚至醞釀上街抗爭。中華民國診所協會全聯會理事長廖文鎮認為，全國基層診所比超商多，經營困難，尤其是需要磨粉的小兒科、耳鼻喉科難以招到藥師，診所全聯會肯定健保署能支持「調高1/3藥劑費」，以避免病患就醫不便。

醫界以「同工同酬」為理由，提案要求增加診所藥師前30名病人的藥事服務費，從現行的39點，比照社區藥局調高為54點，提交健保會審議，引發藥師不滿。健保署回應，本案還沒有定案，將持續跟各界溝通，凝聚共識再實施。

診所全聯會發聲明表示，樂見基層診所藥師服務費提高，有助於基層醫療服務量能提升。

廖文鎮說明，全國基層診約有1.5萬家，其中6成單日就診不到50人，經營困難，藥師每年約增300多人，去年連鎖藥局開1000家，導致診所藥師難找，尤其是需要磨粉的小兒科、耳鼻喉科更是難以招到藥師，長期下來，恐診所難以經營，或請不到藥師，處方箋釋出到社區藥局，病患可能要跑好幾家藥局才拿得到藥，甚至被迫應要跑醫院，造成就醫不便。

台中小兒科診所醫師施勝桓說，診所門診一天3診次，若僅1藥師會超過工時，聘2藥師，因藥師難請或不敷成本，釋出處方箋；小兒科處方箋因為有的藥品必須要磨粉，或品項繁複，一般社區藥局不太願意接，通常病患要多跑幾家才拿得到藥。

診所全聯會秘書長曾崇芳說明，若以1名診所藥師1天調劑量80張處方箋、1張差15元計算，長期下來，造成基層診所經營上的困難。這次「將診所藥師服務費前30名病人給付提高，與藥局藥師服務點數一致同為54點」，也就是約1/3病人數的服務費同工同酬，粗算每人每月約補貼450元，有助於維持診所醫療量能。