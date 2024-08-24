違法騎電動滑板車公祭趕場捻香被抓包 高市民代說話了
電動滑板車受限台灣法規目前僅能在特定區域騎乘，記者直擊高雄市議員郭建盟違規騎著電動滑板車在殯儀館「奔走」趕公祭場合捻香；郭建盟今回應指出，公祭場合趕時間，電動滑板車比機車還靈活，對於電動滑板車至今還無法可規範，郭認為「律法怠惰」所致。
郭建盟指出，由於高齡化長者最近過世的人多，同樣公祭時間，如果在殯儀館要騎機車還要由助理接送、戴安全帽，相對滑板車比較可靈活運用，否則跑公祭會來不及。
「電動滑板車騎上路是違規的！」郭坦承知道交通規範，但強調，世界各國，歐洲，電動滑板車已變成交通工具的一環，對觀光區和小區域做最後的連結，對環境也有保障。
郭認為，在交通安全上應該對電動滑步車制定新規章，讓使用者在交通安全上更有保障；郭直指，「目前尚無法律可規範，是律法上的怠惰」。
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