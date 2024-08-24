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蝦皮購物第二屆「東南亞新二代獎學金」　獲獎者提案參與社會實踐

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
蝦皮購物第二屆「東南亞新二代獎學金」共有30位新住民二代學生獲獎，今天（8月24日）舉辦成果發表會。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物第二屆「東南亞新二代獎學金」共有30位新住民二代學生獲獎，今天（8月24日）舉辦成果發表會。圖／蝦皮購物提供

蝦皮購物第二屆「東南亞新二代獎學金」共有30位新住民二代學生獲獎，此屆獲獎學生依據不同面向的新住民議題，歷經4個月分組討論，提出「東南亞新二代社會共好實踐計畫」，並於今天（8月24日）舉辦成果發表會。蝦皮購物表示，來自不同校系背景的新二代獲獎學子在社會實踐的過程中發揮所長，展現台灣多元文化生命力以及對台灣土地的關懷。

就讀暨南大學的獲獎者林寶珍表示，小學時曾有同學對她的越南母親抱持著刻板印象和偏見，她希望台灣的下一代能對越南文化有更多認識，因此與同為越南新二代的獲獎者陳循妙利用大學暑假期間前往雲林縣中溪國小舉辦「越南文化：國小工作坊」，帶著國小學生穿著越南傳統服飾及手繪斗笠，認識越南的傳統文化。

林寶珍表示，在課堂上看到小朋友對不同文化充滿著友善的態度，相信教育能培養小朋友的多元文化包容力，促進台灣社會共融。

就讀中正大學臨床心理所的獲獎者游家碩長期關心新住民心理健康議題，今年8月初與組員在新住民會館舉辦「親子職涯發展」體驗課程，鼓勵親子在互動中建立新住民的身分認同、探索以自身興趣為導向的職涯規畫。游家碩表示，他將善用蝦皮獎學金進修專業課程，期許自己未來能成為一名臨床心理師。

蝦皮購物品牌資深行銷部長廖君凰表示，蝦皮購物自2022年起開設東南亞新住民二代獎學金計畫，獲獎學生不僅在學科上表現優秀，更關注各項新住民議題，亦親自參與社會實踐。廖君凰表示，第三屆將於下個月開放申請，得獎者除了獲得獎學金之外，蝦皮購物也將為獲獎者規畫培力課程與跨夜營隊，提供跨域學習和探索職涯發展的機會。

獲獎者游家碩（圖右2）長期關心新住民心理健康議題，與組員在新住民會館舉辦「新住民親子職涯課程」，向民眾展示專案成果。圖／蝦皮購物提供
獲獎者游家碩（圖右2）長期關心新住民心理健康議題，與組員在新住民會館舉辦「新住民親子職涯課程」，向民眾展示專案成果。圖／蝦皮購物提供
獲獎者林寶珍（圖右1）與組員合作策畫「越南文化：國小工作坊」，帶小朋友手繪斗笠，盼能培養小朋友的多元文化包容力。圖／蝦皮購物提供
獲獎者林寶珍（圖右1）與組員合作策畫「越南文化：國小工作坊」，帶小朋友手繪斗笠，盼能培養小朋友的多元文化包容力。圖／蝦皮購物提供

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