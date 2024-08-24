蝦皮購物第二屆「東南亞新二代獎學金」　獲獎者提案參與社會實踐

蝦皮購物第二屆「東南亞新二代獎學金」共有30位新住民二代學生獲獎，此屆獲獎學生依據不同面向的新住民議題，歷經4個月分組討論，提出「東南亞新二代社會共好實踐計畫」，並於今天（8月24日）舉辦成果發表會。蝦皮購物表示，來自不同校系背景的新二代獲獎學子在社會實踐的過程中發揮所長，展現台灣多元文化生命力以及對台灣土地的關懷。

就讀暨南大學的獲獎者林寶珍表示，小學時曾有同學對她的越南母親抱持著刻板印象和偏見，她希望台灣的下一代能對越南文化有更多認識，因此與同為越南新二代的獲獎者陳循妙利用大學暑假期間前往雲林縣中溪國小舉辦「越南文化：國小工作坊」，帶著國小學生穿著越南傳統服飾及手繪斗笠，認識越南的傳統文化。

林寶珍表示，在課堂上看到小朋友對不同文化充滿著友善的態度，相信教育能培養小朋友的多元文化包容力，促進台灣社會共融。

就讀中正大學臨床心理所的獲獎者游家碩長期關心新住民心理健康議題，今年8月初與組員在新住民會館舉辦「親子職涯發展」體驗課程，鼓勵親子在互動中建立新住民的身分認同、探索以自身興趣為導向的職涯規畫。游家碩表示，他將善用蝦皮獎學金進修專業課程，期許自己未來能成為一名臨床心理師。