肌少症轉折關鍵在這年紀 研究：會改變腸道菌 加重1病

肌少症嚴重影響活動力，增加失能與失智風險，隨年齡增加，發生率愈高。台灣整合照護學會今舉辦「第一屆台灣衰弱症與肌少症研討會」，關渡醫院院長陳亮恭表示，根據亞洲各國研究資料，45歲是肌力下降的轉折點，若患慢性疾病，肌少症盛行率可增至20％至50％。北榮研究指出，肌少症不僅影響活動力，還會影響腸道菌，進而加重肝硬化併發症。

高齡化為全球趨勢，衰弱與肌少症是失能與失智的危險因子。台灣長照2.0雖積極推動衰弱預防，但學術推廣與交流仍顯不足。台灣整合照護學會今在台北榮總第一會議室，舉辦首屆台灣衰弱症與肌少症研討會。會議邀請了全球肌少症診斷共識報告的主要作者Ben Kirk，從澳洲墨爾本來台，介紹最新國際診斷建議，也提及北榮高齡醫學團隊的研究對全球與亞洲診斷標準的貢獻。

陳亮恭表示，2019年的亞洲肌少症診斷獲得全球專家支持，今年預計更新亞洲肌少症診斷的標準，肌少症會從診治提前到「預防」，並以肌肉健康促進為主題。蒐集亞洲各國的研究資料，45歲是亞洲人肌力衰退的明顯轉折點，走路能力下降約晚於握力10年。

因此，中年後應將「維持肌力」列為健康促進重點，並將肌肉健康納入慢性病管理。因為在糖尿病、心衰竭、慢性阻塞性肺疾病與慢性腎臟病中，肌少症盛行率可高達20%到50%以上，肌力改善也能改善慢性病控制。

北榮高齡醫學中心主任彭莉甯建議，長者每天應攝取每公斤體重1.2公克蛋白質，並配合阻抗性運動，以降低肌少症風險。

肌少症在許多的疾病都有深入的影響，北榮肝膽腸胃科主治醫師李沛璋表示，肌少症不只是一個肌肉的疾病，而是會造成肝臟疾病的病程變化，因為他研究發現，肌少症會造成的腸道菌改變，而且會加重肝硬化病患的併發症，該項研究是「全世界創新發現」。

台灣大學流行病學與預防醫學研究所教授程蘊菁也發表指出，嚴重的肌少症與握力偏低的長者，在兩年的追蹤期間，具有明顯的認知功能衰退風險，應將握力偵測納入高齡者健康評估的內容，並據以發展照顧計畫。

會中，邀請國內重要的社區衰弱預防與介入的團隊參與發表，包括關渡醫院、成大附醫及花蓮慈濟進行發表。其中，關渡醫院以TIGER模式所推動的「關渡學」在社區積極推行失能與失智的預防，得到社區民眾廣泛的支持。

關渡醫院神經內科主任林思穎表示，TIGER模式的社區導入和益智學堂顯著改善社區健康，並改變了慢性病管理模式。關渡醫院的慢性病患可至「關渡學苑」接受生活模式介入，一位糖尿病患者表示，參與後糖尿病控制更穩定，健康狀況提升，過往感冒或關節痛等問題消失。對於有認知功能障礙的長者，該模式也能減輕家庭照護負擔，為社區長者與家庭提供支持。