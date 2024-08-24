陳佩琪看房緩解「空巢期憂鬱症」 專家揭做對1件事

民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪日前在臉書發文透露，「感覺空巢期憂鬱症又快來了，趕快找些過去想做而沒做的事」。精神科醫師指出，這是應對壓力源的滿好的方法，透過生活中一點變化，刺激腦內象徵「快樂語言」的多巴胺，如果和老伴一起更好。也提醒年輕人，家中長輩如出現異常「操煩」、身體長期頑固疼痛或不適、異常疲勞等、記憶力不佳等，就要察覺可能是高齡憂鬱，透過這些徵兆，鼓勵家中長輩就醫。

柯文哲近期陷入政治獻金報假帳爭議，妻子陳佩琪又被爆出看1.2億豪宅，引發關注，柯文哲今天表示本來就買得起，但不太願意買；陳佩琪日前在臉書提及，她最近4個月確實有看房，因為3個小孩又同時跑到國外去了，「感覺空巢期憂鬱症又快來了，趕快找些過去想做而沒做的事，」夏日傍晚涼涼，晚風吹拂，閒閒沒事，走到附近看看房。

面對空巢期憂鬱症，以及陳佩琪所提到想找些「過去想做而沒做的事」，台北榮總精神部社區復健精神科主任李正達說，這樣其實是應對情緒低落或壓力源，滿好的方法，最簡單的方法是讓生活多一點變化，哪怕換一間早餐店、穿上平常少穿的衣服等，都這有機會對情緒迴路產生一些影響。

李正達指出，這是因為我們腦內的「快樂語言」，有一部分是由多巴胺掌管的，多巴胺其實跟人對於新奇事務的探索相關，可以從不同於原本的生活刺激得到喜樂，並改善心情，如果有老伴一起更好，以陳佩琪的狀況為例，她還有柯文哲，建議兩人可以共同安排活動去執行，覺得不用太過擔心，因為其實這些都是人正常老化過程中會應對的，反而有些人在退休之後，才開啟了另外一個人生。

李正達提醒，很多疾病都是退休後出現，多少跟空巢導致的這個憂鬱狀態相關，人一但呈現退化，身體機能也會跟著下降，怎麼安排退休生活是一門學問，子女則可提供心理層面的支持，也許可以把家人接來同住，沒有也沒關係，偶爾一句關心的訊息也好，因為要度過空巢期危機，家人還是相當重要的一部分。

有些年輕人觀察到同住長輩出現疑似憂鬱症狀，但又難以啟齒，加上長輩可能會認為自己沒有問題，李正達說，有些人只要給予對的方向、正確治療藥物就會好起來，但如何說服長輩就醫，是一大難題，建議可從以下幾個面向觀察或說服：

太過「操煩」覺得大腦亂糟糟：李正達說，人處於憂鬱的狀態，焦慮度增加、自律神經也會異常，所以只要問「你會不會很操煩」，10個人中會有8個認為，自己的狀態跟以前不一樣、變得過於操煩，這種就是一種大腦馬達停不下來的狀態，它就其實也反映憂鬱的狀態之下我們大腦的抑制的能力下降。

到處身體疼痛：李正達表示，如果長輩常常覺得這裡痛、哪裡不舒服，一天到晚到診所打點滴、止痛針，這類長期頑固疼痛或無法解釋的身體不舒服，就要特別留意。

失眠、異常疲勞：除了疼痛，長期失眠也是可能的原因。

記憶力衰退：長輩如有記憶力不佳、近期新事物記不起來等，也可能是陷入憂鬱症狀。