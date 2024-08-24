肉菜齊漲...中秋前蔬菜貴森森 民眾喊「今年不烤肉了」
凱米颱風重創中南部農產，災後一個月仍在復耕，市場供應青黃不接，中秋節將近，但烤肉常用的蔬菜如茭白筍、玉米、玉米筍、青椒、四季豆等價格漲多疊少，就連香菇也跟著漲價，有民眾為此今年中秋不烤肉，要小孩去朋友家烤肉，西螺果菜市場表示，菜價在中秋過後會漸漸回穩。
雲林縣洪姓菜販表示，颱風過後因災損嚴重，菜價持續上漲，日前才略回穩，但近日開始有民眾烤肉，常見烤肉用的蔬菜需求增加，但市場供應不及，像是玉米、玉米筍的量都很少，價格又上漲，非葉菜的蔬果復耕需要時間，恐怕中秋前只會漲不會跌。
洪姓菜販隨機選取烤肉常用蔬菜，包括玉米、玉米筍、絲瓜、四季豆、茭白筍、香菇，分量不多就要350元，若無颱風只要270元左右，一旁買菜的消費者聽到「這麼貴，今年不烤肉了」，如果孩子堅持要烤肉，會叫孩子去朋友家烤。
台北果菜市場今日批發價，青椒每公斤平均70元，較去年同期60元上漲、四季豆300元（去年120元）、玉米筍42元（去年15元）、玉米35元（去年27元）、茭白筍88元（去年77元）。
西螺果菜市場董事長蔡德福表示，颱風災害，農民都在拚復耕，近日到貨量才陸續增加，每天交易量約600噸，但烤肉常用的瓜果類蔬果仍青黃不接，加上最近開始烤肉，這幾天菜價才會上漲，因為瓜果類生長時間較長，預估中秋節後才會穩定供應，至於葉菜類中秋後可望生長順暢，應可帶動整體菜價回穩。
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