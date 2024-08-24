快訊

未婚夫買房請姊姊當保人、遭要求「共同持有房產」！內行人苦勸：未來超麻煩

日本羽賽／周天成擊敗「磨王」闖決賽 小心法國大黑馬

肉菜齊漲...中秋前蔬菜貴森森 民眾喊「今年不烤肉了」

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
中秋節將近，但烤肉常用的蔬菜如茭白筍、玉米、玉米筍、青椒、四季豆等價格漲多疊少，就連香菇也跟著漲價，有民眾為此今年中秋不烤肉，要小孩去朋友家烤肉。記者陳雅玲／攝影
中秋節將近，但烤肉常用的蔬菜如茭白筍、玉米、玉米筍、青椒、四季豆等價格漲多疊少，就連香菇也跟著漲價，有民眾為此今年中秋不烤肉，要小孩去朋友家烤肉。記者陳雅玲／攝影

凱米颱風重創中南部農產，災後一個月仍在復耕，市場供應青黃不接，中秋節將近，但烤肉常用的蔬菜如茭白筍、玉米、玉米筍、青椒、四季豆等價格漲多疊少，就連香菇也跟著漲價，有民眾為此今年中秋不烤肉，要小孩去朋友家烤肉，西螺果菜市場表示，菜價在中秋過後會漸漸回穩。

雲林縣洪姓菜販表示，颱風過後因災損嚴重，菜價持續上漲，日前才略回穩，但近日開始有民眾烤肉，常見烤肉用的蔬菜需求增加，但市場供應不及，像是玉米、玉米筍的量都很少，價格又上漲，非葉菜的蔬果復耕需要時間，恐怕中秋前只會漲不會跌。

洪姓菜販隨機選取烤肉常用蔬菜，包括玉米、玉米筍、絲瓜、四季豆、茭白筍、香菇，分量不多就要350元，若無颱風只要270元左右，一旁買菜的消費者聽到「這麼貴，今年不烤肉了」，如果孩子堅持要烤肉，會叫孩子去朋友家烤。

台北果菜市場今日批發價，青椒每公斤平均70元，較去年同期60元上漲、四季豆300元（去年120元）、玉米筍42元（去年15元）、玉米35元（去年27元）、茭白筍88元（去年77元）。

西螺果菜市場董事長蔡德福表示，颱風災害，農民都在拚復耕，近日到貨量才陸續增加，每天交易量約600噸，但烤肉常用的瓜果類蔬果仍青黃不接，加上最近開始烤肉，這幾天菜價才會上漲，因為瓜果類生長時間較長，預估中秋節後才會穩定供應，至於葉菜類中秋後可望生長順暢，應可帶動整體菜價回穩。

中秋節將近，但烤肉常用的蔬菜如茭白筍、玉米、玉米筍、青椒、四季豆等價格漲多疊少，就連香菇也跟著漲價，有民眾為此今年中秋不烤肉，要小孩去朋友家烤肉。記者陳雅玲／攝影
中秋節將近，但烤肉常用的蔬菜如茭白筍、玉米、玉米筍、青椒、四季豆等價格漲多疊少，就連香菇也跟著漲價，有民眾為此今年中秋不烤肉，要小孩去朋友家烤肉。記者陳雅玲／攝影
中秋節將近，但烤肉常用的蔬菜如茭白筍、玉米、玉米筍、青椒、四季豆等價格漲多疊少，就連香菇也跟著漲價，有民眾為此今年中秋不烤肉，要小孩去朋友家烤肉。記者陳雅玲／攝影
中秋節將近，但烤肉常用的蔬菜如茭白筍、玉米、玉米筍、青椒、四季豆等價格漲多疊少，就連香菇也跟著漲價，有民眾為此今年中秋不烤肉，要小孩去朋友家烤肉。記者陳雅玲／攝影

中秋節 凱米颱風 烤肉

延伸閱讀

2024中秋禮盒送禮懶人包！馬卡龍蛋黃酥、超Q兔子餅乾、奶皇流心瑪德蓮 一起共享花好月圓 日子甜甜（持續更新）

KIRIN淡麗啤酒升級！GREEN LABEL減醣70%、低於100大卡

開學1天又放2天…一票學生怨搞不懂 她苦笑安慰：我要連上8天

搶食中秋送禮市場商機 寶格冰淇淋推出「冰月星禮盒」

相關新聞

電動滑板車馬路亂衝釀多起事故 成為交安新隱憂

電動滑板車僅能在特定區域使用，高雄僅駁二藝術特區特定區域可租借共享電動滑板車，因電動滑板車方便、好駕馭，不少人違規上路成...

肉菜齊漲...中秋前蔬菜貴森森 民眾喊「今年不烤肉了」

凱米颱風重創中南部農產，災後一個月仍在復耕，市場供應青黃不接，中秋節將近，但烤肉常用的蔬菜如茭白筍、玉米、玉米筍、青椒、...

陳佩琪看房緩解「空巢期憂鬱症」 專家揭做對1件事

民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪日前在臉書發文透露，「感覺空巢期憂鬱症又快來了，趕快找些過去想做而沒做的事」。精神科醫師指出，...

北市昨雷雨今上午發高溫警訊 推測下午降雨區域在這3區

台北市政府發天氣警特報，中央氣象署11時33分針對台北市信義區發布高溫橙色燈號，文山區為黃色燈號，有連續出現36°C高溫...

今飆高溫午後雷陣雨 珊珊下周這3天侵襲日本、登陸前強度達顛峰

昨天多個縣市午後雷陣雨驚人，中央氣象署預報員林定宜表示，目前台灣上空普遍晴朗無雲的天氣，今明兩天上半天晴到多雲天氣，中午...

彰基質子中心「創新服務體驗設計」 獲金點設計獎肯定

彰基醫學中心七期癌症質子醫療大樓以「創新服務體驗設計」，汲取智慧醫院經驗，融合 AI 等新技術的設備與應用，打造以病人為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。