快訊

未婚夫買房請姊姊當保人、遭要求「共同持有房產」！內行人苦勸：未來超麻煩

日本羽賽／周天成擊敗「磨王」闖決賽 小心法國大黑馬

北市昨雷雨今上午發高溫警訊 推測下午降雨區域在這3區

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市上午發布天氣警特報。本報資料照片
北市上午發布天氣警特報。本報資料照片

台北市政府發天氣警特報，中央氣象署11時33分針對台北市信義區發布高溫橙色燈號，文山區為黃色燈號，有連續出現36°C高溫的機率。今日台北市最高溫稍早於10點50分出現於信義站達34.6°C，預計中午溫度仍繼續上升。

北市昨天大雷雨，今日太平洋高壓影響，天氣悶熱，體感溫度高，民眾外出請注意防曬及補充水分、預防熱傷害。今日大氣環境不穩定，但至11點30分為止，台北盆地內偏東風，預計主要較強午後對流胞將發生在新北市西側，若往東移其邊緣才可能影響台北市。

北市府指出，依目前預計環流型態推測，午後台北市平地降雨累積雨量在20毫米以內。較可能降雨區域在士林、北投、大同區。目前士林北投山區已有零星對流發生，未來半小時內時雨量不到10毫米。

高溫

延伸閱讀

北聯幫準幫主吳家康高檔溫泉會館夜宴 北市警重兵戒備

季芹在外感受午後雷雨「腳都感覺在震」 林珈安嘆：一秒洗完頭

玻璃隔熱膜補助太夯提早結束惹怨 北市：視情況籌經費

北市發2000元敬師金 蔣萬安：留住高水準教學品質

相關新聞

電動滑板車馬路亂衝釀多起事故 成為交安新隱憂

電動滑板車僅能在特定區域使用，高雄僅駁二藝術特區特定區域可租借共享電動滑板車，因電動滑板車方便、好駕馭，不少人違規上路成...

肉菜齊漲...中秋前蔬菜貴森森 民眾喊「今年不烤肉了」

凱米颱風重創中南部農產，災後一個月仍在復耕，市場供應青黃不接，中秋節將近，但烤肉常用的蔬菜如茭白筍、玉米、玉米筍、青椒、...

北市昨雷雨今上午發高溫警訊 推測下午降雨區域在這3區

台北市政府發天氣警特報，中央氣象署11時33分針對台北市信義區發布高溫橙色燈號，文山區為黃色燈號，有連續出現36°C高溫...

搭星宇免費升級商務艙！他曝升等2關鍵：現賺5、6萬

出國旅行時，你有被升等商務艙的經驗嗎？一名網友分享，自己搭乘星宇航空，從台北飛往洛杉磯，竟然免費被升等商務艙，讓他興奮的上網分享，完全捨不得睡覺。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

今飆高溫午後雷陣雨 珊珊下周這3天侵襲日本、登陸前強度達顛峰

昨天多個縣市午後雷陣雨驚人，中央氣象署預報員林定宜表示，目前台灣上空普遍晴朗無雲的天氣，今明兩天上半天晴到多雲天氣，中午...

彰基質子中心「創新服務體驗設計」 獲金點設計獎肯定

彰基醫學中心七期癌症質子醫療大樓以「創新服務體驗設計」，汲取智慧醫院經驗，融合 AI 等新技術的設備與應用，打造以病人為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。