北市昨雷雨今上午發高溫警訊 推測下午降雨區域在這3區

台北市政府發天氣警特報，中央氣象署11時33分針對台北市信義區發布高溫橙色燈號，文山區為黃色燈號，有連續出現36°C高溫的機率。今日台北市最高溫稍早於10點50分出現於信義站達34.6°C，預計中午溫度仍繼續上升。

北市昨天大雷雨，今日太平洋高壓影響，天氣悶熱，體感溫度高，民眾外出請注意防曬及補充水分、預防熱傷害。今日大氣環境不穩定，但至11點30分為止，台北盆地內偏東風，預計主要較強午後對流胞將發生在新北市西側，若往東移其邊緣才可能影響台北市。

北市府指出，依目前預計環流型態推測，午後台北市平地降雨累積雨量在20毫米以內。較可能降雨區域在士林、北投、大同區。目前士林北投山區已有零星對流發生，未來半小時內時雨量不到10毫米。