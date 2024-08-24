宜蘭大腸直腸癌3成比例完全治癒 陽明交大附醫辦研討會

國立陽明交通大學附設醫院今天舉辦研討會，邀集國內外專家探討當前大腸直腸癌治療趨勢。陽交大指出，過去大腸直腸癌即使化療，也很難拖超過1年，如今即使是第四期病人，也有3成左右可以完全治癒；宜縣衛生局表示，終極目標是讓癌症從絕症變成慢性病，患者都能回歸社會。

陽大附醫從2009年開始，每年針對醫療重大議題舉辦研討會，今年主題是大腸直腸癌治療新趨勢。院長楊純豪指出，近年大腸直腸癌的發病率、死亡率都在全國名列前茅，才選為今年主題，邀請國內外專家，共同討論大腸直腸癌診斷、治療與預防領域的發展和突破。

研討會今天在宜蘭礁溪寒沐酒店舉行，出席者包含宜縣衛生局、國內專家、荷蘭阿姆斯特丹大學醫學中心教授Jurriaan Tuynman、日本東京國立癌症研究中心醫院主任關口正宇、北京大學附設腫瘤醫院主任武愛文等30餘名。

本次研討會主題包含日本的大腸直腸癌篩檢與早期治療經驗、機械手臂輔助手術、宜蘭的放射治療實務經驗、藥物治療最新發展等等。楊純豪表示，透過研討會，既能交流不同院所的醫療經驗，也可以回過頭檢視宜蘭的狀況，進一步提升縣內醫療環境與服務品質。

陽大附醫腫瘤醫學中心主任王緯書說，跨科治療是當前趨勢，每個大腸直腸癌病人確診後，院方都會開多專科會議，討論如何提升療效。30年前大腸癌若不做化療，平均餘命6個月，做化療也頂多拖1年；如今即使是第四期病患，好好做化療可以撐過3年，甚至有3成左右病人經過化療、標靶治療再開刀，可以完全治癒。