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爭取遊覽車權益集會遊行星期一上場 警公布交管圖

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
「爭取遊覽車權益」集會活動，星期一在交通部附近舉行，民眾行經該區域，可避開交通管制路段。記者廖炳棋/翻攝
「爭取遊覽車權益」集會活動，星期一在交通部附近舉行，民眾行經該區域，可避開交通管制路段。記者廖炳棋/翻攝

台北市中正一警分局指出，下個星期一（8月26日），交通部附近的仁愛路1段、杭州南路1段，早上9時至下午5時，將舉辦「爭取遊覽車權益」集會活動。由於是上班日，周遭進行交通管制，民眾行經該區域時可選擇繞道以節省時間，警方今天公布交通管制圖。

26日9時起，仁愛路1段（紹興南街「不含」至杭州南路1段「不含」）南側慢車道及杭州南路1段（仁愛路1段「不含」至信義路1段「不含」）西側2線車道，管制車輛通行（視交通狀況提早或延後管制）。

為維護活動交通秩序與安全，警方將彈性管制集會現場周邊路段，並視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍，集會活動期間行經相關管制區域內各路線公車，由北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，要查詢公車改道路線，請電洽北市公共運輸處02-27274168或查詢網站，或電洽各站牌公車調度站查詢相關資訊；活動管制措施將隨時提供警察廣播電臺插播路況報導，駕駛人隨時收聽路況報導，避開交通管制路段，提前改道行駛，以免增加管制區域周邊道路車流延滯，耽誤行車時間。

警方也呼籲參與集會遊覽車駕駛理性表達訴求，不要有違規繞行或違停占用車道等行為，避免危害交通安全與秩序，否則警方將依相關法令處置，並配合員警指揮疏導，遵守相關交通法令規定，共同維護交通順暢與安全。

交通管制 公車 車道

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