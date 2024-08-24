影／表揚金扶獎得主 蕭美琴期許孩子有公平成長的機會

家扶基金會金扶獎頒獎典禮，上午在台大醫院國際會議中心舉辦，副總統蕭美琴出席，為五位傑出自立青年嘉勉祝賀並頒發榮譽獎座。

副總統蕭美琴在致詞時提到，賴清德總統對兒少的成長與未來非常關心，政府希望透過資源的挹注，讓社會整體的發展與小朋友都有公平成長的機會，都有創造夢想、實現理想的機會與平安、健康的環境，為了避免貧窮循環，推動兒童及少年未來教育帳戶，政府特別以一加一的方式，來相對提撥鼓勵低收入戶、中低收入戶儲蓄，作為未來教育的準備。