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影／表揚金扶獎得主 蕭美琴期許孩子有公平成長的機會
家扶基金會金扶獎頒獎典禮，上午在台大醫院國際會議中心舉辦，副總統蕭美琴出席，為五位傑出自立青年嘉勉祝賀並頒發榮譽獎座。
副總統蕭美琴在致詞時提到，賴清德總統對兒少的成長與未來非常關心，政府希望透過資源的挹注，讓社會整體的發展與小朋友都有公平成長的機會，都有創造夢想、實現理想的機會與平安、健康的環境，為了避免貧窮循環，推動兒童及少年未來教育帳戶，政府特別以一加一的方式，來相對提撥鼓勵低收入戶、中低收入戶儲蓄，作為未來教育的準備。
五位接受表揚的卓韋佳、陳俊男、陳雅祺、李清聖、郭曉鈴，展現貧困童年自小即面對人生的各種困境，不向命運低頭的他們，善用貧窮智慧、跨越成長逆境，如今在各行各業皆有傑出的表現。卓韋佳從居無定所、幫忙擺攤賣大腸包小腸的童年歲月，一路苦讀成為中醫師。陳俊男拚出自己的連鎖藥局王國。陳雅祺從「負二代」白手起家，拼出屬於自己的餐飲事業。
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