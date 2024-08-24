艱苦囝仔出頭天！他獲家扶金扶獎 感恩聽障媽獨力帶大6孩

家扶基金會今舉行2024年金扶獎頒獎典禮，表揚的5名自立青年卓韋佳、陳俊男、陳雅祺、李清聖、郭曉鈴，跨越成長逆境，如今在各行各業都以傑出表現，更以不同的方式延續家扶最初的愛與善。

小時候被列為三級貧戶的李清聖，11歲時父親因病過世，留下聽力受損的母親獨自扶養家中6個孩子，老大跟老二為了分擔家計，國中輟學工作，李清聖說，小時候總難啟齒跟家裡要學費，也曾動念乾脆不上學了，幸而有屏東家扶和美國認養人的幫忙，讓他度過兒時困境。

「這樣的家庭，真的很心酸」，李清聖說，小時候對家庭環境感到自卑，每天中午打開便當盒都是他最難為情的時刻，但身為聾啞人士的媽媽再辛苦也不讓全家人失散，原本有人想收養他的大弟，但媽媽堅持一個孩子都不能少，李清聖笑說，現在大弟是家裡最會賺錢的人，可見媽媽很有眼光，現在兄弟們最得意的是讓媽媽可以開口歡唱卡拉OK。

今天典禮上，李清聖半跪下來給媽媽一個愛的擁抱，感念養育之恩。他今天帶著第一次搭高鐵的媽媽北上，照顧媽媽很累卻很甘甜，李清聖的媽媽在現場笑得開心。

另一名金扶獎得主陳俊男，7歲時喪父，懷有身孕的媽媽帶著5個孩子返回娘家卻慘遭祝融，忍痛將小女兒出養。身為長男的陳俊男長大後在嘉義創立第一家開放式藥局，慢慢建立起他的連鎖藥局王國，出錢出力捐助獎學金給母校嘉藥的學弟妹，並資助經費，成為產業碩士專班合作企業，更是家扶的長期認養人。

他今天在頒獎典禮上談及，家裡不得已將小妹送養，是他心裡最難過的事，在台上泣不成聲。他也感謝太太跟著創業吃苦。90歲的媽媽則錄製了一段驚喜影片，叮嚀兒子要健康、事業順利，才能幫助更多的人，更罕見地跟兒子示愛，讓陳俊男破涕為笑。

副總統蕭美琴特今出席典禮，為5名家扶傑出自立青年嘉勉祝賀，並頒發榮譽獎座。蕭美琴致詞時說，謝謝家扶自立者心中懷抱希望與夢想，願意在複雜、困難的世界當中，在不簡單的生活裡關心需要幫助的人，點亮其他人的未來，金扶獎得主們故事是激勵更多人的精神糧食，分享給下一個世代，讓他們知道自己不孤單，身邊有堅強力量陪伴著，謝謝得主們創造感動、創造社會力量，讓台灣的每個角落充滿愛與溫暖。台灣在國際交朋友的重要資產就是這股良善力量，也是獲得世界支持的來源。