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艱苦囝仔出頭天！他獲家扶金扶獎 感恩聽障媽獨力帶大6孩

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
獲選2024年金扶獎的李清聖（右），今天向辛苦拉拔6個孩子長大的媽媽（左）表達感恩。記者葉冠妤／攝影
獲選2024年金扶獎的李清聖（右），今天向辛苦拉拔6個孩子長大的媽媽（左）表達感恩。記者葉冠妤／攝影

家扶基金會今舉行2024年金扶獎頒獎典禮，表揚的5名自立青年卓韋佳、陳俊男、陳雅祺、李清聖、郭曉鈴，跨越成長逆境，如今在各行各業都以傑出表現，更以不同的方式延續家扶最初的愛與善。

小時候被列為三級貧戶的李清聖，11歲時父親因病過世，留下聽力受損的母親獨自扶養家中6個孩子，老大跟老二為了分擔家計，國中輟學工作，李清聖說，小時候總難啟齒跟家裡要學費，也曾動念乾脆不上學了，幸而有屏東家扶和美國認養人的幫忙，讓他度過兒時困境。

「這樣的家庭，真的很心酸」，李清聖說，小時候對家庭環境感到自卑，每天中午打開便當盒都是他最難為情的時刻，但身為聾啞人士的媽媽再辛苦也不讓全家人失散，原本有人想收養他的大弟，但媽媽堅持一個孩子都不能少，李清聖笑說，現在大弟是家裡最會賺錢的人，可見媽媽很有眼光，現在兄弟們最得意的是讓媽媽可以開口歡唱卡拉OK。

今天典禮上，李清聖半跪下來給媽媽一個愛的擁抱，感念養育之恩。他今天帶著第一次搭高鐵的媽媽北上，照顧媽媽很累卻很甘甜，李清聖的媽媽在現場笑得開心。

另一名金扶獎得主陳俊男，7歲時喪父，懷有身孕的媽媽帶著5個孩子返回娘家卻慘遭祝融，忍痛將小女兒出養。身為長男的陳俊男長大後在嘉義創立第一家開放式藥局，慢慢建立起他的連鎖藥局王國，出錢出力捐助獎學金給母校嘉藥的學弟妹，並資助經費，成為產業碩士專班合作企業，更是家扶的長期認養人。

他今天在頒獎典禮上談及，家裡不得已將小妹送養，是他心裡最難過的事，在台上泣不成聲。他也感謝太太跟著創業吃苦。90歲的媽媽則錄製了一段驚喜影片，叮嚀兒子要健康、事業順利，才能幫助更多的人，更罕見地跟兒子示愛，讓陳俊男破涕為笑。

副總統蕭美琴特今出席典禮，為5名家扶傑出自立青年嘉勉祝賀，並頒發榮譽獎座。蕭美琴致詞時說，謝謝家扶自立者心中懷抱希望與夢想，願意在複雜、困難的世界當中，在不簡單的生活裡關心需要幫助的人，點亮其他人的未來，金扶獎得主們故事是激勵更多人的精神糧食，分享給下一個世代，讓他們知道自己不孤單，身邊有堅強力量陪伴著，謝謝得主們創造感動、創造社會力量，讓台灣的每個角落充滿愛與溫暖。台灣在國際交朋友的重要資產就是這股良善力量，也是獲得世界支持的來源。

家扶基金會執行長周大堯表示，家扶成立74年來，陪伴50萬名國內外貧困兒少成長自立，這些孩子自立後，都會懷抱感恩之心回到家扶成為認養人、捐款人，例如陳雅祺創業連續12年在聖誕節前夕招待家扶兒少，疫情期間也不中斷；李清聖擔任認養人，也引薦各式資源給家扶兒少；卓韋佳提供桃園和新北市家扶員工和扶助家庭到她的中醫診所免掛號費服務；陳俊男長期擔任認養人，積極支持家扶活動；郭曉鈴成立萬年顧問團號召揪團回饋家扶，以不同的方式延續家扶最初的愛與善，這也是家扶扶幼工作傳承不息的原動力。

獲2024年金扶獎的陳俊男（右），認為小時候媽媽做的麵疙瘩是最幸福的味道，今天頒獎典禮上，么妹端來一碗麵疙瘩給他吃。記者葉冠妤／攝影
獲2024年金扶獎的陳俊男（右），認為小時候媽媽做的麵疙瘩是最幸福的味道，今天頒獎典禮上，么妹端來一碗麵疙瘩給他吃。記者葉冠妤／攝影

李清聖 認養

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