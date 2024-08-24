電動滑板車成「通勤新寵」無法管 律師指致人傷亡得賠

中央將電動滑板車歸類為「個人行動器具」禁止行駛道路，但開放使用的區域由地方政府自治納管，目前六都仍無明確法規規範，電動滑板車無法上路，但路上常見電動滑板車亂衝的亂象；民代指，綠色運具蔚為風潮，地方政府應制定相關法規規範；律師則指，無法可管期間，使用電動滑板車造成他人傷亡，得負刑事及民事連帶賠償責任。

民進黨籍高雄市議員李雅慧指出，中央母法把電動滑板車管理問題交給地方政府決定，國外很多城市都把滑板車當成綠色運具之一，已成社會風潮，鄰國日本跟台灣一樣人多、住宅稠密，去年也開放民眾使用，台灣應該也要朝這個方向推動。

李雅惠表示，現在也有業者以租賃方式在駁二藝術特區、大學校園做為觀光及日常運具，民眾、學生對於電動滑板車的使用率很高。

「高市府應該制定相關管理辦法，否則民眾萬一出車禍或者違規都無法可管！」李雅慧強調，既然不能限制民眾購買，就應該積極納入管理，制定速度限制、運具規格等上路規範。

對於電動滑板車違規上路若致他人傷亡的刑事責任，律師吳春生指出，刑法第284條的過失傷害罪，因過失傷害人者，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金；致重傷者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。

吳春生以9歲男童違法騎電動滑板車摔傷案指出，法律上有「信賴原則」，若撞上男童的騎士在車道上沒超速，合法使用道路，卻撞上逆向違規的男童，若騎士受傷，可提告過失傷害罪，並可連帶請求男童家長民事賠償，至於男童是否可和騎士求償，就要看騎士有無違規，再依肇責比例分擔。

「不少人將電動滑板車當成交通工具，但不受交通規則保護，因違法使用道路在先，一出事，恐吃上民刑事官司。」吳春生以女子騎電動滑板車闖紅燈撞上機車騎士，兩人雙雙受傷為例表示，騎滑板車的女子違規騎上路又闖紅燈在先，恐得負百分百責任。