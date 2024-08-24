快訊

未婚夫買房請姊姊當保人、遭要求「共同持有房產」！內行人苦勸：未來超麻煩

日本羽賽／周天成擊敗「磨王」闖決賽 小心法國大黑馬

不滿手機被沒收！18歲高職男持刀殺死單親母

聽新聞
test
0:00 / 0:00

電動滑板車成「通勤新寵」無法管 律師指致人傷亡得賠

聯合報／ 記者石秀華徐白櫻／高雄即時報導
不少電動滑板車違規上路亂竄，一名9歲男童騎電動滑步車今年沿左營區進學路逆向行駛，一名33歲機車男騎士在路口行駛左轉時和男童發生碰撞，男童摔車受輕傷。記者石秀華/翻攝
不少電動滑板車違規上路亂竄，一名9歲男童騎電動滑步車今年沿左營區進學路逆向行駛，一名33歲機車男騎士在路口行駛左轉時和男童發生碰撞，男童摔車受輕傷。記者石秀華/翻攝

中央將電動滑板車歸類為「個人行動器具」禁止行駛道路，但開放使用的區域由地方政府自治納管，目前六都仍無明確法規規範，電動滑板車無法上路，但路上常見電動滑板車亂衝的亂象；民代指，綠色運具蔚為風潮，地方政府應制定相關法規規範；律師則指，無法可管期間，使用電動滑板車造成他人傷亡，得負刑事及民事連帶賠償責任。

民進黨籍高雄市議員李雅慧指出，中央母法把電動滑板車管理問題交給地方政府決定，國外很多城市都把滑板車當成綠色運具之一，已成社會風潮，鄰國日本跟台灣一樣人多、住宅稠密，去年也開放民眾使用，台灣應該也要朝這個方向推動。

李雅惠表示，現在也有業者以租賃方式在駁二藝術特區、大學校園做為觀光及日常運具，民眾、學生對於電動滑板車的使用率很高。

「高市府應該制定相關管理辦法，否則民眾萬一出車禍或者違規都無法可管！」李雅慧強調，既然不能限制民眾購買，就應該積極納入管理，制定速度限制、運具規格等上路規範。

對於電動滑板車違規上路若致他人傷亡的刑事責任，律師吳春生指出，刑法第284條的過失傷害罪，因過失傷害人者，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金；致重傷者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。

吳春生以9歲男童違法騎電動滑板車摔傷案指出，法律上有「信賴原則」，若撞上男童的騎士在車道上沒超速，合法使用道路，卻撞上逆向違規的男童，若騎士受傷，可提告過失傷害罪，並可連帶請求男童家長民事賠償，至於男童是否可和騎士求償，就要看騎士有無違規，再依肇責比例分擔。

「不少人將電動滑板車當成交通工具，但不受交通規則保護，因違法使用道路在先，一出事，恐吃上民刑事官司。」吳春生以女子騎電動滑板車闖紅燈撞上機車騎士，兩人雙雙受傷為例表示，騎滑板車的女子違規騎上路又闖紅燈在先，恐得負百分百責任。

吳春生認為，電動滑板車只是個人行動運具，無法緊急轉彎、煞車，除非技術非常好，但因無法規規範，騎上馬路得小心傷人傷己又觸法。

高市一名35歲女子今年1月間騎電動滑步車行駛於重愛路旁人行道，不僅違規上路，還闖紅燈橫越文自路，當場和直行的機車女騎士發生碰撞，兩人身體多處擦挫傷。記者石秀華/翻攝
高市一名35歲女子今年1月間騎電動滑步車行駛於重愛路旁人行道，不僅違規上路，還闖紅燈橫越文自路，當場和直行的機車女騎士發生碰撞，兩人身體多處擦挫傷。記者石秀華/翻攝
電動滑板車僅能在特定區域使用，高雄市目前僅駁二藝術特區特定區域可租借共享電動滑板車。圖/市議員李雅惠提供
電動滑板車僅能在特定區域使用，高雄市目前僅駁二藝術特區特定區域可租借共享電動滑板車。圖/市議員李雅惠提供

綠色運具 電動

延伸閱讀

電動滑板車馬路亂衝釀多起事故　成為交安新隱憂

罰則天差地別！SUGA酒駕爭議延燒 南韓國會擬修法強化懲處範圍

行人闖紅燈想看「證據」才簽罰單 竟被警依社維法移送法辦

多元化計程車板橋闖紅燈迴轉 電動滑板車遭撞壓輪下全被罰

相關新聞

電動滑板車馬路亂衝釀多起事故 成為交安新隱憂

電動滑板車僅能在特定區域使用，高雄僅駁二藝術特區特定區域可租借共享電動滑板車，因電動滑板車方便、好駕馭，不少人違規上路成...

肉菜齊漲...中秋前蔬菜貴森森 民眾喊「今年不烤肉了」

凱米颱風重創中南部農產，災後一個月仍在復耕，市場供應青黃不接，中秋節將近，但烤肉常用的蔬菜如茭白筍、玉米、玉米筍、青椒、...

陳佩琪看房緩解「空巢期憂鬱症」 專家揭做對1件事

民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪日前在臉書發文透露，「感覺空巢期憂鬱症又快來了，趕快找些過去想做而沒做的事」。精神科醫師指出，...

北市昨雷雨今上午發高溫警訊 推測下午降雨區域在這3區

台北市政府發天氣警特報，中央氣象署11時33分針對台北市信義區發布高溫橙色燈號，文山區為黃色燈號，有連續出現36°C高溫...

今飆高溫午後雷陣雨 珊珊下周這3天侵襲日本、登陸前強度達顛峰

昨天多個縣市午後雷陣雨驚人，中央氣象署預報員林定宜表示，目前台灣上空普遍晴朗無雲的天氣，今明兩天上半天晴到多雲天氣，中午...

彰基質子中心「創新服務體驗設計」 獲金點設計獎肯定

彰基醫學中心七期癌症質子醫療大樓以「創新服務體驗設計」，汲取智慧醫院經驗，融合 AI 等新技術的設備與應用，打造以病人為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。