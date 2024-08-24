國科會率國內外AI科技新創 打造科技基地TTA
國科會副主委蘇振綱23日率20組國內外人工智慧科技新創，前進高雄展覽館「Meet Greater South 亞灣新創大南方展會」，打造台灣科技新創基地Taiwan Tech Arena（TTA）品牌館，展示AI應用於百工百業，攜手跨部會見證科技創新促進產業轉型的成果。
蘇振綱表示，為達到人工智慧之島的願景，國科會將全力支持政府推動自定義AI系統、打造從設計、整合到製造一條龍的能力，更要進一步落實AI普及化，培養全民使用AI工具跟系統的文化。
他說，國科會也致力於培養各行各業原創性系統應用的研發人才，故本次由TTA率領20組AI新創團隊參展，應用層面涵蓋半導體、生醫、淨零、運動科技與傳產轉型等多元面貌。
此外，TTA於展會期間邀請奇景光電資深處長黃汶仁、TTA創業家投資人Bruce Bateman、繁晶科技執行長王易凡、TTA印度國際新創amPICQ 技術長Prometheus Das Mahapatra，舉辦「前瞻科技佈局 x AI領航Catch Up」國際論壇。
TTA創業家投資人Bruce Bateman表示，人類擁有AI難以取代的創意與想像，啟發在場新創突破現有AI應用極限，開創更多創新技術的可能性。
國科會說明，TTA南部據點汲取沙崙及南科雙引擎的優勢，今年第4度率領新創團隊前進大南方展會，聯合大會於TTA品牌館匯集11國、逾35組國際新創媒合交流，盼鏈結國內外優質科技新創落地群聚，豐沛大南方科技S廊帶的完整供應鏈。TTA除了已帶領逾1000家次新創至國內外近30場國際展會，此外更要輸入全球頂尖科研人才與在地產業共榮並進，成為「協助國內外新創落地發展」的全球指標性新創基地。
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