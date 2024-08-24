今飆高溫午後雷陣雨 珊珊下周這3天侵襲日本、登陸前強度達顛峰

昨天多個縣市午後雷陣雨驚人，中央氣象署預報員林定宜表示，目前台灣上空普遍晴朗無雲的天氣，今明兩天上半天晴到多雲天氣，中午過後熱力作用和比較弱的西南風吹拂，西半部和各地山區都可能有局部短暫雷陣雨，可能有局部大雨發生。明天、下周一午後西半部及各地山區注意局部大雨，沒下雨時氣溫仍高。周二起太平洋高壓減弱，午後天氣不穩定。

未來一周天氣不穩定，林定宜表示，下周二至周六盛行西南風，中南部夜晚到清晨可能有零星短暫陣雨或雷雨，中午過後各地都可能有局部短暫雷陣雨出現，都可能有局部大雨發生。尤其後期各地都可能有局部大雨機率。

氣溫部分，林定宜表示，今天大台北、屏東地區可能有局部36度以上高溫發生機率。未來1周後期西南風增強一些、低壓帶比較接近，水氣略增，雲量會比較多，下周二至周四北部溫度介於32至34度，比較沒那麼炎熱。

而日本東方有珊珊颱風，目前是中度颱風，林定宜表示，對台灣沒有直接影響，今天上午8時距離台灣2100公里海面上，以比較偏北、慢慢轉北北西方向，在日本南方海面有一個比較大轉彎的角度，轉偏東北方向往日本前進。