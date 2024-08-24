快訊

許光漢魅力太大！網爆軍中男友收上級布達「不要藉機近看」

墾丁觀光如何重獲生機？一票網友吐嘈「致命缺點」：先滾再說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今飆高溫午後雷陣雨 珊珊下周這3天侵襲日本、登陸前強度達顛峰

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中午過後熱力作用和比較弱的西南風吹拂，西半部和各地山區都可能有局部短暫雷陣雨，可能有局部大雨發生。本報資料照片
中午過後熱力作用和比較弱的西南風吹拂，西半部和各地山區都可能有局部短暫雷陣雨，可能有局部大雨發生。本報資料照片

昨天多個縣市午後雷陣雨驚人，中央氣象署預報員林定宜表示，目前台灣上空普遍晴朗無雲的天氣，今明兩天上半天晴到多雲天氣，中午過後熱力作用和比較弱的西南風吹拂，西半部和各地山區都可能有局部短暫雷陣雨，可能有局部大雨發生。明天、下周一午後西半部及各地山區注意局部大雨，沒下雨時氣溫仍高。周二起太平洋高壓減弱，午後天氣不穩定。

未來一周天氣不穩定，林定宜表示，下周二至周六盛行西南風，中南部夜晚到清晨可能有零星短暫陣雨或雷雨，中午過後各地都可能有局部短暫雷陣雨出現，都可能有局部大雨發生。尤其後期各地都可能有局部大雨機率。

氣溫部分，林定宜表示，今天大台北、屏東地區可能有局部36度以上高溫發生機率。未來1周後期西南風增強一些、低壓帶比較接近，水氣略增，雲量會比較多，下周二至周四北部溫度介於32至34度，比較沒那麼炎熱。

日本東方有珊珊颱風，目前是中度颱風，林定宜表示，對台灣沒有直接影響，今天上午8時距離台灣2100公里海面上，以比較偏北、慢慢轉北北西方向，在日本南方海面有一個比較大轉彎的角度，轉偏東北方向往日本前進。

他說，中颱珊珊3天之後即將登陸日本之前強度達到最強，影響日本最明顯下周二至周四。預期先影響日本的四國、本州，再逐漸偏北往北海道方向行進。這3天前往日本的民眾要注意航班資訊。

珊珊颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
珊珊颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
定量降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
定量降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來1周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來1周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

日本 颱風

延伸閱讀

珊珊下周衝撞日本 林氏璧：日媒指路徑像昔致關西機場孤立的燕子颱風

高溫炎熱防熱傷害 大台北午後不排除熱對流雷陣雨

中颱珊珊下周貫穿日本 最新路徑曝 粉專估這些地區首當其衝

熱如盛夏 吳德榮：中颱珊珊下周二起侵襲日本 登陸地點因大迴轉有變數

相關新聞

今飆高溫午後雷陣雨 珊珊下周這3天侵襲日本、登陸前強度達顛峰

昨天多個縣市午後雷陣雨驚人，中央氣象署預報員林定宜表示，目前台灣上空普遍晴朗無雲的天氣，今明兩天上半天晴到多雲天氣，中午...

福島核廢水入海周年 綠盟：核災尚未結束 籲日本立即停止排放

今天是日本福島核廢水排放入海周年。綠色公民行動聯盟今表示，過去一年來日本已進行了7次海洋排放，第8次排放進行中，並預計在...

搭星宇免費升級商務艙！他曝升等2關鍵：現賺5、6萬

出國旅行時，你有被升等商務艙的經驗嗎？一名網友分享，自己搭乘星宇航空，從台北飛往洛杉磯，竟然免費被升等商務艙，讓他興奮的上網分享，完全捨不得睡覺。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

對身體不好？夏天喝冰水解熱 中醫示警4類人少喝、最佳消暑聖品大公開

夏日炎炎，選擇喝冰水、冷飲消暑再平凡不過，不過許多人小時候都曾被長輩提醒「喝冰水對身體不好」一事。究竟，喝冰水是否會對身體造成傷害？中醫師艾莉絲表示，最大的關鍵在於「個人體質」...

電動滑板車成「通勤新寵」無法管 律師指致人傷亡得賠

中央將電動滑板車歸類為「個人行動器具」禁止行駛道路，但開放使用的區域由地方政府自治納管，目前六都仍無明確法規規範，電動滑...

台灣文博會台南登場 「交通資訊懶人包」共享運具優惠多

2024台灣文化創意博覽會首度移師台南，即日起至9月1日盛大舉辦，台南市區化身大型學校，321藝術聚落、西竹圍之丘文創園...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。