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對身體不好？夏天喝冰水解熱 中醫示警4類人少喝、最佳消暑聖品大公開

聯合新聞網／ 綜合報導
中醫師分享，冰水對人體影響因人而異，其中有4類人應盡量避免飲用。情境示意圖。圖／Ingimage
中醫師分享，冰水對人體影響因人而異，其中有4類人應盡量避免飲用。情境示意圖。圖／Ingimage

夏日炎炎，選擇喝冰水、冷飲消暑再平凡不過，不過許多人小時候都曾被長輩提醒「喝冰水對身體不好」一事。究竟，喝冰水是否會對身體造成傷害？中醫師艾莉絲表示，最大的關鍵在於「個人體質」，身體健康的人基本無礙，但脾胃虛弱、患有慢性病、正值經期的女性及兒童等4類人應盡量避免飲用。

醫師艾莉絲在FB粉專「艾莉絲學姊 中醫皮膚科專科醫師」分享，喝冰水對人體的影響因人而異，關鍵在於「自身體質」。艾莉絲說明，中醫認為脾胃是人體的消化吸收器官，負責將食物轉化為氣血，提供身體能量。而脾胃喜溫畏寒，若飲用冰水會讓脾胃受寒，進而使消化功能下降，出現腹痛、腹瀉、消化不良等症狀。艾莉絲提醒，身體健康、沒有消化道問題的人，喝冰水並不會有太大的問題，但若是脾胃虛弱的人，則要盡量少喝。

艾莉絲接著表示，中醫講究「寒主收引」，而冰水屬於寒涼之物，喝完會讓使血管收縮、對氣血的運行造成影響，導致經絡不通、氣血鬱滯。長期飲用冰水，可能會引起手腳冰冷、疲倦乏力等問題，嚴重的話還會影響內臟器官的正常運作，因此，慢性病患者應避免飲用才是。

艾莉絲表示，中醫認為冰水會使人體內的寒氣加重，易誘發各種疾病，像是女性在經期時喝冰水，可能會導致宮寒經痛；小孩子飲用冰水，則容易產生腹痛或腹瀉的症狀等等。

最後，艾莉絲也分享了幾種既能消暑、又對身體有益的飲品及食物。飲品部分，可以選擇菊花茶、薄荷茶、綠豆湯等具清熱解暑作用的草本茶飲，除了可以消暑外，菊花還有明目降火的作用，綠豆則能解毒、消水腫。

食物方面，艾莉絲推薦西瓜、黃瓜、冬瓜等既能解暑，又不會對身體造成寒涼傷害的食物，其中盛產於夏季的西瓜，就具有清熱解暑、利尿生津的妙用，是夏日消暑的理想聖品！

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