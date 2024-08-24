搭星宇免費升級商務艙！他曝升等2關鍵：現賺5、6萬

出國旅行時，你有被升等商務艙的經驗嗎？一名網友分享，自己搭乘星宇航空，從台北飛往洛杉磯，竟然免費被升等商務艙，讓他興奮的上網分享，完全捨不得睡覺。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，搭乘星宇航空竟然被免費升等到商務艙，還是從台北到洛杉磯的長途班機，驚喜喊「請問到底有多幸運！」。

這名網友也曬出多張照片，指出飛行途中吃了3餐高檔飛機餐，也換上商務艙才有的睡衣，更悠哉地敷面膜、看電影，笑稱「抱歉，讓我這個坐不起長途商務艙的人自嗨一下」。

貼文一出後，讓不少網友超羨慕，紛紛表示「星宇商務艙看起來很讚耶！」、「天啊！感覺好讚這個座位」、「星宇的商務艙超讚欸⋯好幸運」、「能被升等都是幸運兒」、「羨慕，太爽了啦」、「你太幸運了，除了員工，這種機會少到不行」。

此外，有不少網友敲碗升等秘訣，原PO回應，「搭乘星宇的次數不多，卡等是最低的，原本訂的是豪華經濟艙，沒有事先選位，當天報到時間有晚一點，大約是登機前一個半小時。地勤說班機人比較多，所以幫他升等，但經濟艙的票不可能直接跳商務，不過已經很幸運了，價差單趟至少也有5-6萬」。

根據星宇航空官網顯示，8月31日從台北前往洛杉磯，豪華經濟艙超值票價是37007元，基本票價為39529元，而商務艙超值票價是79784元，基本票價為93558元，單趟價差確實高達5-6萬元。