珊珊下周衝撞日本 林氏璧：日媒指路徑像昔致關西機場孤立的燕子颱風

珊珊颱風目前是中度颱風，預期下周將會影響日本。日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，珊珊颱風預估27日下周二、28日下周三影響日本。今年第10號颱風珊珊直衝日本，「一副要用全國版JR pass的態勢」。

林氏璧表示，幾個日媒報導，珊珊颱風的路徑和2018年造成關西機場孤立、全日本13死的21號燕子颱風相當類似，都可能是從四國到關西之間登陸，千萬不可輕忽。「請下周往來關西機場的朋友密切注意颱風情報」。