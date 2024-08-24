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珊珊下周衝撞日本 林氏璧：日媒指路徑像昔致關西機場孤立的燕子颱風
珊珊颱風目前是中度颱風，預期下周將會影響日本。日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，珊珊颱風預估27日下周二、28日下周三影響日本。今年第10號颱風珊珊直衝日本，「一副要用全國版JR pass的態勢」。
林氏璧表示，幾個日媒報導，珊珊颱風的路徑和2018年造成關西機場孤立、全日本13死的21號燕子颱風相當類似，都可能是從四國到關西之間登陸，千萬不可輕忽。「請下周往來關西機場的朋友密切注意颱風情報」。
中央氣象署表示，中颱珊珊未來將以北北西轉西北方向移動接近日本南方海面，預估下周一後逐漸影響日本地區，計畫前往當地的民眾，多留意此颱風最新動態及天氣等相關資訊。
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