天氣展望 氣象署：未來2周高溫+午後雷陣雨 有熱帶擾動生成訊號

中央氣象署發布未來2周（今天至9月6日）的天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，未來2周整體氣溫偏高、午後易有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，第1周期中氣溫稍轉涼。第2周期末至第4周，南海及菲律賓海有熱帶擾動生成訊號。

氣象署說，模式預測未來2周氣溫偏高，第1周期中受低壓帶影響，氣溫稍轉涼；降雨方面，整體為午後易有局部短暫雷陣雨的天氣型態，並有局部較大雨勢發生的機率。另外，第2周期末至第4周環境水氣增加，南海及菲律賓海有熱帶擾動生成訊號，隨時注意氣象署所發布的最新資訊。

第1周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1-4周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。