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高溫炎熱防熱傷害 大台北午後不排除熱對流雷陣雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
午後受熱力作用影響，局部山區將有熱對流發展，帶來短暫陣雨或雷雨可能，亦不排除擴展至大台北盆地，有機會帶來短時較大雨勢。聯合報系資料照
午後受熱力作用影響，局部山區將有熱對流發展，帶來短暫陣雨或雷雨可能，亦不排除擴展至大台北盆地，有機會帶來短時較大雨勢。聯合報系資料照

今明兩天台灣受太平洋高壓影響，各地氣溫炎熱，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天表示，普遍高溫約32-35度，而大台北盆地及西部內陸部分地區有36度高溫出現機會。

雖然各地早晚天氣較為穩定，林孝儒表示，但高壓勢力仍不足以完全抑制熱對流，因此，午後受熱力作用影響，局部山區將有熱對流發展，帶來短暫陣雨或雷雨可能，亦不排除擴展至大台北盆地，有機會帶來短時較大雨勢。

位於台灣東南方遠洋面的中度颱風珊珊，將持續位於日本南方海面北上。林孝儒表示，珊珊颱風朝日本前進，對台灣不會構成影響，但反映出太平洋高壓有再度東退的趨勢，因此下周台灣將進入相對低壓區域的大氣環境，整體水氣漸增加，大氣狀態更加不穩定，午後熱對流的發展機會，將有增多擴大影響的趨勢，留意旺盛對流所帶來的瞬間較大雨勢或雷擊現象。

林孝儒表示，下周三至下周五台灣轉為西南風環境，迎風中南部於清晨夜晚可能也有短暫陣雨機會。而在下周末來看，南海的季風槽有逐步建立的跡象，並可能進一步發展成季風低壓，不構成直接威脅。但接下來台灣附近的環境就都比較不穩定且水氣持續偏多情況下，降雨型態將以午後熱對流雷陣雨為主，留意熱對流所可能帶的瞬間強風強雨風險，隨時更新天氣變化及最新氣象資訊 。

日本 高溫

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