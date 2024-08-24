大晴空+背風渦旋 鄭明典：上午日照強 午後對流機率高

昨天多個縣市午後雷陣雨劇烈，甚至出現積淹水情形，至於今天是否還有午後雷陣雨，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，台灣晴空，以及有背風渦旋。從不規則雲型可看出來，風速偏弱；東南側有個小背風渦旋，表示大氣相對穩定，西南風繞地形而過，才會有背風渦旋；西南風環境低層水氣多，清晨大晴空，上午日照強，午後對流機率就相對高，但應該是偏在山區。

中央氣象署表示，今天各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴的天氣，各地高溫仍約33至36度；午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區降雨機率較為提高，雨勢方面，北部山區及中南部近山區平地易有局部大雨，留意旺盛對流伴隨的短延時強降雨、雷擊、強風等劇烈天氣現象，前往山區溪河附近活動注意溪水暴漲，此外，中南部地區降雨可能持續至晚間，建議外出攜帶雨具備用。