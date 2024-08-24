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中颱珊珊下周貫穿日本 最新路徑曝 粉專估這些地區首當其衝

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
中度颱風珊珊路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
中度颱風珊珊路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

今年第10號颱風珊珊，目前是中度颱風，今天凌晨2時的中心位置在硫磺島南方680公里海面上（台北東南東方2140公里海面上），以每小時22公里速度，向北轉北北西進行。中央氣象署說，珊珊颱風未來將以北北西轉西北方向移動接近日本南方海面，預估下周一後逐漸影響日本地區，計畫前往當地的民眾留意此颱風最新動態及天氣等相關資訊。

中度颱風珊珊襲日機率高，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，珊珊颱風將沿著太平洋高壓邊緣移動，預計在下周二、周三之間侵襲並貫穿日本，尤其對關西及四國地區影響最為劇烈，日本其他地區也會受到一定程度影響。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，提醒這幾天要前往日本旅遊的民眾注意颱風動態，首當其衝地區包括大阪、京都、高松、富山、名古屋。

中度颱風珊珊暴風圈侵襲機率。圖／取自中央氣象署網站
中度颱風珊珊暴風圈侵襲機率。圖／取自中央氣象署網站

日本 颱風

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