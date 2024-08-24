熱如盛夏 吳德榮：中颱珊珊下周二起侵襲日本 登陸地點因大迴轉有變數
今、明兩天太平洋高壓影響，氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，各地熱如盛夏，注意防曬、防中暑；午後山區及北台灣部分平地有局部短暫陣雨或雷雨的機率。今天北部23至37度、中部24至35度、南部24至36度、東部22至35度。
吳德榮表示，下周一、周二太平洋高壓減弱，天氣仍偏熱，注意防曬、防中暑；午後局部雷陣雨在近山區發展，部分平地受到影響。下周三至周五盛行西南風、天氣仍偏熱；清晨與陸風輻合、西半部偶有局部短暫陣雨，午後近山區局部雷陣雨發展，擴展至部分平地。
至於中度颱風珊珊動態，吳德榮表示，中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，中颱珊珊受其東側太平洋高壓的導引，向北北西轉西北、朝日本方向前進，下周二至周四再轉向東北大迴轉；下周二登陸日本前達最強。珊珊颱風下周二至周四侵襲日本機率很高，但登陸地點仍因大迴轉而有較大的不確定性，若有日本行程，應密切注意其動態。
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