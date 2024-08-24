熱如盛夏 吳德榮：中颱珊珊下周二起侵襲日本 登陸地點因大迴轉有變數

今、明兩天太平洋高壓影響，氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，各地熱如盛夏，注意防曬、防中暑；午後山區及北台灣部分平地有局部短暫陣雨或雷雨的機率。今天北部23至37度、中部24至35度、南部24至36度、東部22至35度。

吳德榮表示，下周一、周二太平洋高壓減弱，天氣仍偏熱，注意防曬、防中暑；午後局部雷陣雨在近山區發展，部分平地受到影響。下周三至周五盛行西南風、天氣仍偏熱；清晨與陸風輻合、西半部偶有局部短暫陣雨，午後近山區局部雷陣雨發展，擴展至部分平地。