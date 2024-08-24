熱如盛夏 吳德榮：中颱珊珊下周二起侵襲日本 登陸地點因大迴轉有變數

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
中颱珊珊受其東側太平洋高壓的導引，向北北西轉西北、朝日本方向前進，下周二至周四再轉向東北大迴轉。圖／取自中央氣象署網站
中颱珊珊受其東側太平洋高壓的導引，向北北西轉西北、朝日本方向前進，下周二至周四再轉向東北大迴轉。圖／取自中央氣象署網站

今、明兩天太平洋高壓影響，氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，各地熱如盛夏，注意防曬、防中暑；午後山區及北台灣部分平地有局部短暫陣雨或雷雨的機率。今天北部23至37度、中部24至35度、南部24至36度、東部22至35度。

吳德榮表示，下周一、周二太平洋高壓減弱，天氣仍偏熱，注意防曬、防中暑；午後局部雷陣雨在近山區發展，部分平地受到影響。下周三至周五盛行西南風、天氣仍偏熱；清晨與陸風輻合、西半部偶有局部短暫陣雨，午後近山區局部雷陣雨發展，擴展至部分平地。

至於中度颱風珊珊動態，吳德榮表示，中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，中颱珊珊受其東側太平洋高壓的導引，向北北西轉西北、朝日本方向前進，下周二至周四再轉向東北大迴轉；下周二登陸日本前達最強。珊珊颱風下周二至周四侵襲日本機率很高，但登陸地點仍因大迴轉而有較大的不確定性，若有日本行程，應密切注意其動態。

中度颱風珊珊下周二至周四侵襲日本機率很高，但登陸地點仍因大迴轉而有較大的不確定性，若有日本行程，應密切注意其動態。圖／取自中央氣象署網站
中度颱風珊珊下周二至周四侵襲日本機率很高，但登陸地點仍因大迴轉而有較大的不確定性，若有日本行程，應密切注意其動態。圖／取自中央氣象署網站

吳德榮 日本 防曬

延伸閱讀

上看37度高溫 吳德榮：珊珊將大迴轉這2天侵襲日本 可達中颱以上

今天「處暑」熱如盛夏 吳德榮：珊珊颱風今生成 將侵襲日本

夏天回來了！高溫上看38度 吳德榮：這天起雨勢又變大

今有局部大雷雨 吳德榮：慎防劇烈天氣 「雲雀」北上不侵台

相關新聞

橘世代──母女關係【我不愛媽媽篇】／母女情仇未解 影響三代人

「你好像搞錯生氣的對象了。你最大的困擾是，無法好好表達你恨媽媽。」當鈺璽診所副院長、振興醫院特約醫師蔡佳芬對Ａ這樣說時，...

橘世代──母女關係【我不愛媽媽篇】／心理師建議 建立邊界 不必硬當好女兒

母親是我們在世界第一個建立關係的人，女性受母親影響至深，對於成長過程因母親而傷痕累累的女兒，臨床心理師黃惠萱第一人稱建議...

國人平均壽命 升至80.23歲

內政部昨（23）日公布去（2023）年國人平均壽命，較前年增加0.39歲達80.23歲，其中男性76.94歲、女性83....

科普好健康／音樂性耳鳴 原來是聽力障礙

在耳鳴門診中，偶爾會遇上高齡女性患者，主訴老是會聽見歌聲，旋律很像自己熟悉的宗教樂曲或是陳年老歌，在夜闌人靜時，特別明顯...

彰基質子中心「創新服務體驗設計」 獲金點設計獎肯定

彰基醫學中心七期癌症質子醫療大樓以「創新服務體驗設計」，汲取智慧醫院經驗，融合 AI 等新技術的設備與應用，打造以病人為...

熱如盛夏 吳德榮：中颱珊珊下周二起侵襲日本 登陸地點因大迴轉有變數

今、明兩天太平洋高壓影響，氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，各地熱如盛夏，注意防曬、防中暑；午後山...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。