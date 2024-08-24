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零死亡散步節 今明5地登場

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
今年1至5月行人死亡較去年同期不減反增，還路於民行人路權促進會明串聯5縣市舉辦「零死亡願景散步節」。本報資料照片
今年1至5月行人死亡較去年同期不減反增，還路於民行人路權促進會明串聯5縣市舉辦「零死亡願景散步節」。本報資料照片

「820還路於民大遊行」屆滿一周年，還路於民行人路權促進會今、明天舉辦「零死亡願景散步節」，串聯基隆、台北、桃園、台中、高雄等5地進行，藉展覽與沿街活動，讓民眾體驗步行的樂趣，進而推動台灣向人本城市發展。

促進會強調，在遊行一周年之際，將回到各縣市重新審視交通安全的落實成果。

交通部表示，民間一起重視交通環境是好事，也能透過活動引起用路人的關注，交通部會從工程、執法、監理、教育持續努力。今年1至5月行人死亡仍較去年同期增加，會繼續與跨部會合作，下半年除了既有工程持續進行，在執法部分也要加強力道，希望全年行人死亡能較去年下降7%。

根據「零死亡願景散步節」規畫，首場活動將於今天下午3時30分，於台北捷運東門站登場，一路沿著永康街、台師大美術館步行，最終再回到捷運東門站；緊接桃園場將於晚間6時30分於桃園火車站前站，沿著中正路、東園徒步街、景福宮，最後走至文昌公園；高雄場晚間7時30分從高雄市立歷史博物館，沿著大勇路、公園二路、瀨南街，最終回到駁二藝術特區內。

基隆場則是明天下午3時30分，從基隆火車站北站出發，一路沿著海洋廣場、東岸廣場、基隆仁愛市場、崁仔頂、文安里民會堂、基隆孝三路，最終回到基隆火車站南站。台中場則是晚間6時30分，從台中車站走到台灣大道一段、台灣大道二段、梅川東路綠園道。

基隆 桃園 火車站

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