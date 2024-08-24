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橘世代──母女關係【我不愛媽媽篇】／心理師建議 建立邊界 不必硬當好女兒
母親是我們在世界第一個建立關係的人，女性受母親影響至深，對於成長過程因母親而傷痕累累的女兒，臨床心理師黃惠萱第一人稱建議如下：
請想像你和母親的是兩個圓，母女關係就是兩個圓的重疊處。重疊面積多大、內涵是什麼，是兩個人共同決定的。成人親子的關係裡，常常是女兒想重疊的，和母親不同，每個人對關係的期待不一樣。
如果你已努力但是關係沒有改善，我建議，人生不要花那麼多時間在重疊處，不要一直用媽媽認可的方式，企圖做個「好女兒」。
我認識一些長者，決心拉開和母親的距離，不要讓自己因為不健康的關係而受傷，這樣已經很棒了。更積極的做法是，看重和母親沒有交集的其他部分，了解人生不只有媽媽給的這張考卷，不需要以畢生之力想在母女關係拿高分，去開展更多可能、發展更多關係。
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