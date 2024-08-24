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國人平均壽命 升至80.23歲

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
內政部昨（23）日公布去（2023）年國人平均壽命。 聯合報系資料照
內政部昨（23）日公布去（2023）年國人平均壽命。 聯合報系資料照

內政部昨（23）日公布去（2023）年國人平均壽命，較前年增加0.39歲達80.23歲，其中男性76.94歲、女性83.74歲，優於全球平均；若進一步觀察全國各縣市平均壽命，則是台北市83.32歲最高。

內政部昨日公布「112年簡易生命表」及「第十一次（民國108-110年）國民生命表」，發現因COVID-19疫情死亡人數較上年減少，2023年國人死亡人數計20萬5,202人，較2022年減少2,927人，其中65歲以上死亡人數15萬5,744人、占全國75.90%，較2022年減少2,993人。

內政部分析，2023年粗死亡率為千分之8.79，較2022年減少0.13個千分點；標準化死亡率為每10萬人口429.6人，較上年下降3.2%，所以2023年國人平均壽命較2022年增加0.39歲，其中男性增加0.31歲、女性增加0.46歲。

內政部指出，2023年國人的平均壽命為80.23歲，其中男性76.94歲、女性83.74歲，若與聯合國公布2020年全球平均壽命比較，台灣男、女性平均壽命分別高於全球平均水準7歲及9歲。

若以直轄市而言，內政部指出，2023年國人平均壽命呈現「從北而南」遞減的情形，以台北市83.32歲最高，其餘依序為新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市。

但若以直轄市以外之各縣市平均壽命而言，2023年以新竹市81.50歲最高，台東縣76.04歲最低。東部縣市平均壽命較西部縣市低，台東縣、花蓮縣與全體國民平均壽命分別差距4.19歲、3.11歲，已分別較2013年縮小1.17歲、0.44歲。

內政部說，就長期趨勢來看，歷次生命表隨時間上升，平均壽命上升幅度穩定。

內政部

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