橘世代──母女關係【我不愛媽媽篇】／重男輕女家庭 沒人能健康長大

七十歲的秀菊（化名）多年未和原生家庭聯繫。她和媽媽住得近，曾經一手打理老人家的所有事—大至報稅、小至剪指甲，只要媽媽一通電話就回家。重男輕女的母親把房子和財產都給哥哥弟弟，疼愛老么的母親有事情先找妹妹商量；但所有勞務都歸她。

秀菊在某次騎機車回娘家的途中車禍住院，媽媽沒有來看她，只是叨念著事情都沒人處理，問她何時會出院回家幫忙。一直為娘家付出的秀菊，覺得自己在那個家裡只是工具人，不平、怒恨，就再也沒有回去了。現在她不只和母親斷絕往來，和手足也形同陌路。

鈺璽診所副院長蔡佳芬指出，傳統重男輕女的文化，使許多女性在傷痛成長，但她提醒，在扭曲環境中長大的孩子，沒有人夠毫髮無傷，只是每個人的傷不相同。

例如被溺愛的兒子，可能人生的自我、獨立自主的能力因此被抹煞，一輩子都無法成為他自己，溺愛從來都不是愛，而是傷害。而和媽媽關係比較好的妹妹，也很可能是從小學習到，迴避衝突、照顧哥哥弟弟、討好媽媽，是女兒在這個家唯一的生存策略。拿父母的錯誤行為恨手足，這不合理。

更多的故事是，這樣家庭下的姊姊，因為不被重視、沒有資源，因此很努力，反而為自己掙得好的人生。「但也不能用結局來看待重男輕女這件事。」蔡佳芬強調，被忽視的女兒無論後來的人生如何，的確都被傷害了，若生命中沒有遇到其他的挫折，這個傷被藏得很好，可能就平安無事，一旦生命某一刻，不管是婚姻、工作、財務或其他面向，遇到了打擊，就會暴露出內在創傷。

她會安慰個案，把創傷視為生命給的挑戰，雖然很苦，但仍值得努力面對，這是機會，處理深藏的困境，讓生命有所跨越。