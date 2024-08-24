橘世代──母女關係【我不愛媽媽篇】／母親角色錯置 女兒成了假想敵

小時候你塗鴉，媽媽說：「畫這什麼東西？我隨便畫都比你好。」青少女時對自己的外表沒自信，媽媽說：「怎麼有人長那麼醜！」在無人可以倚靠的家好不容易長大，成年後找到不錯的工作，替自己買了車，媽媽說：「我都沒買過這麼貴的東西。」找到好的伴侶，媽媽患得患失，覺得自己比女兒好，為什麼嫁得比女兒差？

有些女性的成長過程裡，不但是女兒，也是媽媽的假想敵。母親角色不總是如傳頌中的慈愛包容充滿愛，媽媽嫉妒女兒，女兒不敢幸福，彷彿擁有幸福人生是對母親的背叛。

「那些母親不只嫉妒女兒，」長期關注女性心理議題的臨床心理師黃惠萱指出，這樣的母親本身就有嫉妒的議題，內在的匱乏感，讓她覺得自己總是少了什麼，讓她看見別人的好會感到不公平，嫉妒的情緒會出現在各種人際關係裡，其中，需要母親呵護照顧的孩子最為脆弱，無力回擊也無法逃走，在親子關係裡會吸收承擔最多。

黃惠萱補充，嫉妒女兒的母親把自己放錯位置，已經是成人的她，還用小孩子的位置跟女兒較勁。這樣的位置錯置不限於母親，也有父親會在和年幼兒子遊戲時很認真爭個輸贏。他們沒有過渡到大人的位置，卻成為了父母。

她說，每個人都會有嫉妒的情緒、競爭的議題，人生早期如何看待競爭、以什麼方式回應並生存，會形成一個人對應各種人際關係的藍圖。而母女又加上性別議題，不成熟的母親會把女兒視為自己的延伸，或是競爭對象。女兒因母親的嫉妒受苦，有的從嬰幼兒就開始、有的是青春期，有的是前面都很好，到了成年期才有，純粹是看母親自己生命是哪一關過不去。

這樣的母親多數不會覺得自己有什麼問題，因為她只是用被母親對待的方式，來對待她的女兒。