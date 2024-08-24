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橘世代──母女關係【我不愛媽媽篇】／母女情仇未解 影響三代人

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導
母女關係是個複雜又龐大的命題，許多女性終其一生為此受苦。圖／123RF
母女關係是個複雜又龐大的命題，許多女性終其一生為此受苦。圖／123RF

母親的關係深深影響女性生命，但它不總是愛與支持。理應是你避風港的母親，卻是人生沒有自信、價值低落的原因，是生命一直隱隱作痛的源頭。母女關係，比我們理解得更複雜難懂。

「你好像搞錯生氣的對象了。你最大的困擾是，無法好好表達你恨媽媽。」當鈺璽診所副院長、振興醫院特約醫師蔡佳芬對Ａ這樣說時，年逾七十的Ａ大哭，哭得像個無助的小孩：「可是我媽媽死了，永遠不會跟我道歉了。」

Ａ成長於重男輕女的家，她從年輕時就很努力，憑己力買了房結了婚，有兩個女兒，家庭幸福。幾年前，哥哥經商失敗，她數次拿錢幫哥哥，最後一次是癌末的媽媽在她面前跪下，求她一定要救哥哥，否則她死也不會瞑目。Ａ答應了，瞞著家人，抵押了房子，幫哥哥還債。

背負沉重房貸的Ａ邀請女兒同住，一起付貸款，女兒在多年之後才知道，Ａ早就把房子拿去抵押了，她們覺得被欺騙。

每次母女衝突，女兒怪Ａ把一切都給了別人，沒有顧慮她們。Ａ怪女兒無情：「我辛苦一輩子，你們這樣對我！」甚至說：「我就是沒有兒子，今天才會這個下場。」在Ａ自組的家庭中，看似沒有重男輕女的議題，卻因為她內化了這個價值，每有親子衝突，就常常拿投射出來的、不存在的兒子，來打擊女兒。

鈺璽診所副院長、振興醫院特約醫師蔡佳芬陪伴個案，爬梳深埋的母女衝突留下的生命課題。圖／蔡佳芬提供
鈺璽診所副院長、振興醫院特約醫師蔡佳芬陪伴個案，爬梳深埋的母女衝突留下的生命課題。圖／蔡佳芬提供

複製重男輕女 傷害下一代

重男輕女釀的痛，幾乎嬰兒潮世代女性的集體創傷。蔡佳芬觀察，許多人到了六、七十歲才第一次到精神科報導到，處理的卻是親子議題，其中很大部分是重男輕女創傷的世襲—承受重男輕女創傷的母親，將這樣的創傷帶給女兒。

在Ａ的故事中，憑自己的努力掙下的房子，是她的自信來源，當房子被抵押，她再度感覺自己一無所有、沒有價值，從兒時就累積的內在創傷再度顯現，逐漸引爆家庭的戰爭。

不是媽媽最愛 學習接受它

治療末了，Ａ在好好述說自己的故事後，內心有過梳理，情緒也得釋放，她知道，天底下就是存在著不那麼愛子女的父母，而她就是遇到了，這不是她的錯。她也體認到，不要用母親犯的錯來處罰自己，甚至處罰女兒。

面對再也不能罵媽媽、恨媽媽的不甘心，蔡佳芬說：「你可以恨你的母親，就算她死了。」怎麼恨？或許寫封信，燒給她；也可以仰天罵她。

總之，在接納「媽媽這麼糟我還渴望她的愛」的自己之後，也放過自己，允許自己恨媽媽，透過一些儀式感的行動，表達這些情緒。

▌延伸推薦：

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嬰兒潮 子女 房子 母親

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