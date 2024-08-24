鬼頭刀下月起限捕 漁民憂收入減少

農業部今年2月公告鬼頭刀管制措施，9月1日起禁捕50公分以下魚體，否則罰3萬元至15萬元，漁民擔心限制捕撈將減少收入，娛樂漁船業也擔心新手釣客覺得新奇或出於僥倖，偷留下不合規定的鬼頭刀，將準備魚尺讓釣客丈量，漁業署表示，禁捕規定是依照科學研究成果訂定，可讓尚未成熟、經濟價值較低的小尾鬼頭刀在海中自然成長，讓漁民及消費者達成雙贏。

鬼頭刀身體扁長如大刀，公魚額頭突出，圓睜雙眼與猙獰大嘴如同鬼頭得名，也因為能在浪濤間高速穿梭追咬飛魚，被漁民稱為「飛烏虎」。這種魚富含蛋白質、維生素B12及鈉、鉀、磷、等營養，其中DHA有助於人體神經與視覺系統的發育，EPA能降低罹患心血管疾病，屬高經濟魚種。

漁業署說，鬼頭刀漁季在每年4月至6月及10月至12月，據漁業統計年報，2018年至2022年全台平均漁獲量6901公噸，產值達5億6502萬元，捕撈海域在台東、宜蘭、屏東與花蓮等縣。近5年平均出口量為2521公噸，銷到美國、加拿大、越南、波多黎各及模里西斯。

農業部2月公告9月1日起限捕體長50公分以下鬼頭刀，否則罰3萬至15萬元，引發正反意見，有人認為限捕才能永續，但部分漁民憂心會減少收入。漁民說，台灣釣鬼頭刀多使用延繩釣，魚要上鉤才知體型大小，魚咬鉤到被收回船上可能間隔數小時到半天以上，難道死掉的鬼頭刀不到50公分也要丟回海中？「不能帶回家自己吃嗎」。

娛樂漁船船長也煩惱，指高屏東娛樂漁船常以黃鰭鮪魚為目標，但漁場常有鬼頭刀出沒，擔心釣客會偷偷留下不合規定的鬼頭刀，害船長被罰款。有業者說，會準備50公分魚尺讓釣客丈量，也會加強宣導，「不滿50公分的鬼頭刀，不論死活，一定要放回海中」。