科普好健康／音樂性耳鳴 原來是聽力障礙

在耳鳴門診中，偶爾會遇上高齡女性患者，主訴老是會聽見歌聲，旋律很像自己熟悉的宗教樂曲或是陳年老歌，在夜闌人靜時，特別明顯。一開始會以為是惡鄰居在播放音樂，頻頻投訴，後來才發現只是誤會，甚至還有人以為受到電波干擾，不斷跟調查局、電信局或廣播公司陳情。

她們大多以為是腦神經衰弱而引發聽幻覺。就醫檢查後，卻顯示心智正常，並無思覺失調或是失智。經轉介至耳鳴門診才發現，其實她們是罹患了「音樂耳症候群」(musical ear syndrome)，又稱之為「奧利佛薩克斯症候群」(Oliver Sacks syndrome)，因此出現「音樂性耳鳴」現象。

音樂性耳鳴，與其說是「耳鳴」，不如說是「腦鳴」，其實就是聽幻覺，但抗精神病或心理治療卻無效，冥想、催眠或正念減壓只會加重病症。這種疾病往往跟聽力障礙有關，這是為什麼？

音樂性耳鳴發作機轉。圖／陳建志提供

音樂性耳鳴發作機轉：

1.耳蝸訊號傳入減少

在正常狀況下，外耳收集環境聲波，通過中耳傳導，進入內耳耳蝸，聽毛擺動發出訊息，經由聽神經傳進腦幹，經由聽覺神經路徑，向上傳遞進入大腦。如果耳蝸訊號產生減少，大腦顳葉接收到聽覺訊號也會跟著減少。

2.大腦網絡迴路啟動

連接大腦各個皮質間的神經迴路，稱之為「預設模式網絡」 (default mode network)，開始發揮作用，訊號不斷地從其他腦葉傳進顳葉，並從顳葉傳回其他腦葉，如此不斷地循環。

3.聽覺皮質活躍

聽覺皮質開始變得活躍，喚醒原本儲存於顳葉中的聽覺記憶，設法去彌補失去的聽覺，搭配大腦網絡迴路的作用，患者感受到帶有情感、意義及時空變化的「歌聲」或「音樂聲」，絕對都是記憶中的旋律或樂曲。

義大癌治療醫院耳鼻喉科兼任主治醫師陳建志。圖／陳建志提供

如何治療改善？

對於音樂性耳鳴的治療，建議患者先配戴助聽器，加強耳蝸產生聽覺訊號，設法抑制大腦網絡迴路，避免聽覺皮質過度活躍。或服用乙醯膽鹼酶抑制劑，加強聽覺路徑的神經傳導，強化聽覺，或許也會有效。

但需注意的是，有癲癇病史者在準備發作時，電位波動通過大腦顳葉，患者會短暫聽見鈴聲、汽笛聲、喇叭聲或動物叫聲，聲音較為單調，稱之為聽覺前兆，接著全身抽搐、意識喪失，宜趕緊送醫。