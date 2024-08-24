健康你我他／來電猜我是誰 急借錢別相信

詐騙手法日新月異，讓人防不勝防，唯有提高警覺，小心驗證，才能避免金錢的損失。

記得十幾年前某天，老媽氣急敗壞來到我家，說她差點遭到詐騙了，我連忙請她坐下，細述原委。

原來老媽接到手機來電，剛開始只是幾句噓寒問暖，接著要老媽猜猜她是誰，老媽說妳好像是親家母，但是聲音不像，對方馬上回答說因為感冒了，接著開口向老媽借2萬元，並交代不要讓她女兒知道，免得女兒擔心，她很快就會還錢的，並約定下午到家裡來拿，老媽說身邊沒錢，必須到郵局去領，對方說好，但請老媽要帶著手機，方便隨時聯絡。

老媽來到郵局就接到對方來電說，因臨時有事，無法到家裡拿錢，請老媽匯款給她，老媽年紀大不會匯款，兩人在手機上講了好一陣子，這時旁邊一位年輕人告訴老媽說：「這可能是詐騙，請把手機給我。」年輕人拿起手機說：「你找我媽有什麼事？」對方馬上就關掉手機。事後老媽再三向年輕人道謝，他保住了老媽的部分老本。

每當我們跟許多朋友分享老媽遇見詐騙這件事時，大家都覺得手法實在高明，竟敢說到家中拿錢，讓你卸下心防，進而要求匯款。高明的騙術啊。期望政府努力打詐，全民盡力防詐，讓詐騙集團無所遁形。