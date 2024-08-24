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食在營養／蔬菜之王蘆筍 解毒防癌聖品

聯合報／ 記者黃妙雲／台北報導
蘆筍有「蔬菜之王」的美稱。圖╱123RF
蘆筍有「蔬菜之王」的美稱。圖╱123RF

夏天、初秋，是吃蘆筍的好季節。有「蔬菜之王」美譽的蘆筍，風味鮮美清甜，營養價值相當高，尤其葉酸、天門冬胺酸含量高，富含維生素A、B1、B2、E與微量礦物質，是優質的抗氧化蔬菜，具有利尿、解毒、降血壓、增強免疫力、清涼、退火等功效，更是防癌的最佳食材。

兩千多年前，羅馬人將蘆筍當成強身食品，中國《神農本草經》則將蘆筍列為「上品之上」。營養師劉怡里表示，蘆筍屬於鹼性食物，又分為綠蘆筍、白蘆筍，營養價值都很高，具有不錯的抗氧化作用，因此，蘆筍在國際上有「蔬菜之王」的美稱。現代醫學研究發現，蘆筍是高鉀食材，有利尿排鈉作用，很適合高血壓病人食用；蘆筍的維生素A含量高，維生素E、β胡蘿蔔素也不少，是很好的抗氧化食物，不僅有助於三高改善，還被公認為「防癌聖品」。

抗氧化防便祕 補充蛋白質

蘆筍的膳食纖維含量不低，有促進腸胃道蠕動，預防便祕、減少體內毒素的累積效果。蘆筍的維生素B1含量是一般蔬菜的2倍，維生素B2含量也高，有助神經舒緩、消除疲勞。蘆筍的蛋白質含量豐富，每100克含有2.3克蛋白質，素食者可補充蛋白質。

延緩失智退化 增強免疫力

最特別的是，蘆筍的葉酸含量很高，孕婦適合食用，劉怡里說，葉酸的抗氧化功用，可以預防心血管疾病，對於DNA的形成、小孩的腦神經管的發育也都有助益，研究也發現，補充葉酸還可以延緩失智症患者的退化。

另外，蘆筍富含天門冬胺酸，這是非必需胺基酸，可以促進人體的新陳代謝，並增強免疫力。

痛風結石患者  小心別吃多

由於蘆筍的普林含量高，劉怡里提醒，痛風及尿酸結石患者宜少吃。在烹調蘆筍料理時，切勿高溫料理，汆燙燙熟即可，以免維生素A、B群等營養素流失。

白蘆筍以清燙、涼拌最佳；綠蘆筍可以入菜，加一點油炒，可以吃到維生素A的營養。至於熬煮的蘆筍汁，則保留了鉀，可以降血壓。

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