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愛肝達人站／醫師是為病人或老婆而存在的？

聯合報／ 許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

已故的台灣肝病醫學的鼻祖宋瑞樓教授教學生的一句名言就是：「醫師是為病人而存在的！」

許多年輕的醫師把這句話回去告訴老婆，通常老婆會不太高興，「你明明是為我而存在的！」

醫師常處於兩難之間，常會感嘆忠孝不能兩全。

從事社會工作的行業，而醫師本來就是為病人而存在的，例如消防隊員是為滅火而存在的，傘是為遮雨而存在的，問題是有些行業可以有時間上區隔，一下班就可以放下工作，而天晴了，雨傘也可以收起來，但有些工作，例如醫療，例如消防，就沒有時間的差異了。

例如產婦半夜要生小孩，醫師也要從床上爬起來，拋開溫暖的被窩，拋開老婆的懷抱，趕緊到醫院為病人接生，又如腦神經外科醫師，又如心臟科醫師，病人生命通常在旦夕之間，一耽誤可能一條人命就沒有了。或者半夜起火了，打火兄弟也要劍及履及趕去滅火。

由此觀之，有些職業是與家庭生活衝突的，奮不顧身為了救出火坑的人，可能會犧牲自己的生命。同樣的，醫師為了救人，日夜顛倒或疏忽了自己或家人的健康，也可能犧牲了自己及家人。

醫師有沒有用心看病人，打火兄弟有沒有盡力救火坑中的災民，基本上是同樣的，都是攸關人命的。俗語說：「視病猶親」，在醫師年輕的時候，可能不容易體會，但當醫師自己本人或家人生病時就慢慢能體會箇中意義了。

好友是好醫師，常常感嘆忠孝不能兩全，後來一位國學老師勸他，萬一老婆不高興，就告訴她自己是「移孝作忠」。但除了每年過年「安太歲」外，平常也要做好「安太座」的工作，如此，即使夜晚或假日去救人，老婆就比較不會抱怨，也就是比較能「忠孝兩全」了。

問題是目前的健保制度，健保是不給付溫情費的，對病人的好與壞，病人感受得到，醫師自己也心知肚明，可是這點是無法用健保計量給付的，只能存乎個人的良知良能了。

健保 安太歲 老婆 肝病 醫師

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