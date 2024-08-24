調升診所調劑費 藥界嗆霸凌

基層診所與社區藥局因「藥事服務費」齊頭式調整，雙方引爆衝突，醫界主張同工同酬，希望診所藥局每日前卅位病人，健保給付點值應與社區藥局一致，藥師公會全聯會理事長黃金舜認為，健保署作為參考的會議內容，未納入藥界聲音，無疑是被「強行霸凌」，下周將和健保署長石崇良對話，但仍持續醞釀上街陳抗。

民眾在診所看診拿藥，依規定，診所藥事服務費為卅九點，若持處方箋到社區藥局領藥，給付藥局藥師五十四點，醫界認為同工不同酬，診所調劑費給付應與藥局一致。雙方原訂於本月十六日舉行協調會，立委賴惠員發文給藥界代表告知會議取消，但會議仍於當天進行，且僅有醫師公會代表出席，最終健保署初審決議診所藥事服務費比照社區藥局，提升至五十四點。

黃金舜表示，賴惠員此舉顯然是用「欺瞞」手段達到目標，而且健保署用會議當天作為點值調整的參考，認為藥界被強行霸凌，他批評現在台灣的醫療就是「醫師要怎樣就怎樣」，其他醫事人員好像連說話的資格都沒有。

醫師公會全聯會理事長周慶明表示，各地鬧藥師荒，盼調整點值留下診所藥師。

健保署長石崇良表示，此次藥事服務費調整僅是初步討論，藥師公會若有不同意見，會持續溝通，預計下周再次召開協調會；診所藥師的薪水多以固定薪資為主，而健保給付點值是撥款給機構。