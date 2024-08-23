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百萬YouTuber體脂肪降至12％ 醫師：碳循環飲食法奏效

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
開業醫師吳榛槿（左）協助YouTuber胡子（右）減重。圖／吳榛槿醫師提供。
開業醫師吳榛槿（左）協助YouTuber胡子（右）減重。圖／吳榛槿醫師提供。

擁有百萬粉絲追蹤的YouTuber「胡子Huzi」為維持頻道更新，晚睡、偏愛精緻澱粉等生活習慣，讓他體重一度重達93公斤、體脂肪36%。近期他成功減重，體脂肪降至12%，還長出結實腹肌。開業醫師吳榛槿表示，減重、不復胖關鍵，包括「精準找出肥胖原因」、「吃對的食物」及「適當運動」。

吳榛槿說，胡子過去曾多次嘗試減重，雖靠熱量控制與運動，一度將體脂肪從36%降至18%，但恢復正常飲食後卻快速復胖，體型有如「吹氣球」，3個月內體脂肪就迅速回升至23%；在以胰島素阻抗、壓力荷爾蒙、過敏原檢測、肥胖基因檢測等判斷後，發現胡子對熱愛的雞蛋、奶、小麥製品，有過敏反應，導致身體長期發炎。

從肥胖基因檢測顯示，胡子天生食欲旺盛、食量大，容易吃進過量食物，加上腸胃吸收能力強，轉換為脂肪的能力也比一般人好，所以更容易變胖。

吳榛槿建議他以「碳循環飲食法」減肥，戒除熬夜時愛吃的洋芋片和泡麵等精緻澱粉，並根據生活作息彈性調整碳水化合物攝取比例，運動時採相對高碳水化合物，以獲得足夠能量；休息日減少碳水攝取，澱粉類以番薯、玉米等粗糧為主。

為有效降低體脂肪，提升飽足感，吳榛槿也提高他蛋白質攝取量，至體重的1.5倍克數，並提高蔬菜比例，降低飲食的熱量密度，同時運用重訓運動、重塑腹部肌肉等多元介入提升肌力。

不過，吳榛槿提醒，體脂率較高的民眾應先專注於減脂，降低胰島素阻抗，再增肌訓練，減肥才能夠有效率，為改善容易被忽略的「慢性發炎」引起肥胖問題，也可考慮輔助施打營養點滴。

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