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東引「國之北疆」步道26日起暫封閉 配合整修工程

中央社／ 連江縣23日電
中華民國領土最北「國之北疆」位於馬祖西引島上。聯合報系記者曾原信／攝影
中華民國領土最北「國之北疆」位於馬祖西引島上。聯合報系記者曾原信／攝影

連江縣東引鄉「國之北疆」石牌為民眾拍照打卡熱點，但自26日起配合周邊設施改善工程，國之北疆景點步道將暫時封閉，預計於11月底重新開放。

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處今天書面回覆中央社記者指出，為改善國之北疆周邊營舍設施與休憩亭，自26日起進行改善工程，且因考量施工機具運送材料頻繁，且步道寬度不足等因素，為維護遊客安全，全段式封閉國之北疆景點步道，並預計於11月底重新開放。

根據馬管處官網介紹，台灣最北端極點為羅漢坪岬角外海中的「北固礁」，位於西引后澳上方約600公尺處，目前礁島上杳無人煙，會隨著潮水漲退，時而隱沒或出現。為紀念國之北疆，馬管處於后澳岬角建置觀景台，並立起有「國之北疆」字樣石牌，供遊客拍照留念。

馬管處表示，此次改善工程除將既有軍事房舍與木質欄杆全面油漆，讓景點煥然一新外，還包括新設國之北疆休憩亭階梯步道、改善休憩亭動線與擴大遮蔭面積，以提升容客量。

馬管處指出，選擇夏末之際整修，除避免於旅遊旺季影響遊客，也為避開後續因秋冬季節東北季風強勁導致無法施工情事。

景點 東北季風 馬祖

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