明、後天午後中南部大雨下到晚上 2地慎防36度以上高溫

中央氣象署指出，未來一周主要都是午後雷陣雨天氣型態，明後天午後中南部地區及各地山區有局部大雨機率，且降雨時間較長，恐一路下到晚間。此外，周日前各地高溫普遍為33至36度，大台北盆地、中南部近山區部分有36度以上高溫，提醒民眾留意。

氣象署預報員朱美玲表示，未來一周主要都是午後雷陣雨天氣型態，明後天各地白天多雲到晴，午後可能在中南部地區及各地山區有局部大雨機率，且降雨時間較長。下周一至周五台灣附近轉低壓帶，水氣、雲量增多，中南部沿海地區清晨至上午有零星陣雨，午後則是各地都有顯著降雨。

溫度方面，朱美玲指出，周日前各地高溫普遍為33至36度，大台北盆地、中南部近山區部分有36度以上高溫；下周一起低壓帶影響，雲量增多，各地溫度可望略降為32至34度。

另外，朱美玲也說，目前第10號颱風珊珊已增強為中度颱風，現在位於台北東南東方海面，未來可能往西再往東北轉向，預計下周二、周三接近日本陸地，本州以南，包括九州、四國、關西都要留意。目前觀察未來一周還沒有系統發展，低壓帶則可能要留意。