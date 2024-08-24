TOP8初老症狀你中了嗎？肌膚細紋、睡眠差 「這現象」引網友共鳴



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近六個月內「初老症狀」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的初老症狀排行。

隨著年齡增長，無論身靈或心靈都會經歷一些微妙的變化，從皮膚浮現細紋、偶爾的健忘到朋友聚會的話題轉變，這些徵兆常讓人不禁懷疑「我是不是老了」，更在不知不覺中影響著我們的日常生活。接下來就一起來看看還有哪些常見的初老症狀吧！

膠原蛋白流失浮現「肌膚細紋」 經常「憶當年」也是初老跡象？

▲ 網友熱議8大初老症狀 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近六個月內網友針對「初老症狀」相關話題的討論，可以發現肌膚「出現細紋」是最受熱議的徵兆之一。皮膚中的膠原蛋白與彈性蛋白等成分會隨著年齡增長而逐漸減少，導致皮膚的保水與修復能力變差、進而逐漸浮現細紋；便有網友分享自己因留意到膚況的轉變而開始關注抗老議題，並好奇詢問其他鄉民「是什麼時候開始用抗老保養品」，引起熱烈討論。

有人指出「抗老大概30之後就要特別注意」，也有人表示自己就是「疑似看到臉上有細紋」，因此「嚇到馬上在網路上找抗老保養品」。不過，也有網友提醒「老化是自然現象」，呼籲大家保持開放心態，並以良好的生活習慣與適當運動為主、抗老產品為輔，才能從根本上保持身心靈的年輕狀態。

「常回憶過往」則是心靈與思想上的微妙轉變，也常被網友認定為初老的跡象之一。隨著歲月流逝與年紀增長，對未來的不確定性和不安逐漸放大，容易讓人產生「懷舊」傾向、想重溫過去經歷與美好時光，甚至陷入「回憶漩渦」出不來。

有網友發文問道「什麼時候感覺到老了？」，當中便提及「最嚴重感覺到不對勁的時刻」，就是與親朋好友或晚輩聊天時，總以「想當年」、「那時候我們」等語句開頭；也有人分享，回憶過去、欣賞舊影視作品是在「尋找一份年輕時的悸動」，其實不必過度在意這樣的心態改變，或許在回顧過往時，也會有新的體悟。

而提到初老症狀時，「睡眠品質下降」也是引起眾多網友共鳴的徵兆之一，不少人都自覺有睡眠問題，紛紛直呼「以前倒頭就睡，現在很淺眠」、「上床睡不著，坐著打瞌睡」等等，表示「該睡覺時睡不著，不該睡覺的時間一直想睡」是一大困擾。也有人笑稱「我真的覺得自己老了，以前年輕的時候是遇到煩惱就睡覺，現在是遇到煩惱睡不著」，認為這樣的「前後對比」最為明顯，深感自身的變化。

年齡只是數字，真正的青春永駐來自於年輕的心態！因此面對初老症狀，其實不必過度焦慮，透過適當的運動、均衡的飲食和良好的作息多管齊下，同時保持開放樂觀的態度，學習接受並適應這些變化，便是延緩衰老、應對初老症狀的最佳策略。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「初老症狀」相關討論則數。

觀測期間：2024/06/21~2024/07/21，共六個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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