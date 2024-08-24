夏天必吃「芒果」竟輸它？網議TOP8開胃食物讓你不再食不下嚥



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「開胃食物」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的開胃食物排行。

台灣的夏天一年比一年炎熱，悶熱的天氣也讓許多人食慾不振，即使餐桌上有滿滿佳餚，卻提不起勁動筷享用。那麼，到底要如何消除暑氣、提振胃口呢？本次我們便整理了網友熱議的開胃食物及食材，幫助你改善食慾！

微酸「檸檬」清爽無負擔 濃郁「起司」搭配「辣椒」鹹辣開胃

▲ 網友熱議TOP8開胃食物 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「開胃食物」相關話題的討論，可以發現「檸檬」是許多網友的開胃首選。

酸酸的檸檬能讓唾液分泌更加旺盛，更能讓料理爽口無負擔，有網友就表示自己本身不挑食，但到了夏天還是經常熱到沒胃口，只能依靠超商冷麵來提振食慾，並推薦「檸檬橄欖油冷義大利麵」，說道「醬汁神好吃，清清爽爽的，會讓你一口一口停不下來」，直呼是「夏天的救贖」。

而檸檬相關飲品也被不少人認為可以刺激食慾，有網友評價道「檸檬原汁酸酸甜甜的很開胃」、「輕檸烏龍真的很適合夏天喝耶」，如果熱到沒胃口時，不妨參考看看！

而濃郁又滑順的「起司」也擄獲了不少網友的心，起司的鮮味能刺激消化液分泌、進而促進食慾，因此有許多人將起司製作成開胃菜。有網友便分享自己的開胃秘密武器，提到「胃口不佳，不妨試試起司簡單搭配生火腿」，再淋上一些橄欖油、義式香料，免開火就能享用美味料理。

另外，「起司」與「辣椒」的搭配也讓人愛不釋手，引來部分網友稱讚道「（起司辣醬）吃起來鹹辣過癮」，起司的奶香能很好地中和辛辣味，不論是搭配薯條、肉類，甚至包在飯糰內都是百搭的選項。

此外，說到夏天，便不能不提到鮮香甜口的「芒果」。隨著芒果季的到來，許多民眾喜歡吃芒果冰消暑，看著海量的芒果堆在雪花冰上，讓網友直呼滿足。

許多餐廳也會以水果入菜，將芒果、鳳梨做成醬汁，搭配肉類主食或沙拉，不僅開胃也讓口感層次更豐富。

你喜歡的開胃食物有上榜嗎？若你總覺得在夏天食慾不振，不妨參考看看網友們推薦的這些開胃食物，讓潮濕悶熱不再影響你享用美食！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「開胃食物」相關討論則數。

觀測期間：2024/04/19~2024/07/19，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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