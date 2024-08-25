佯裝打工實則詐騙？全民嚴防六大熱議「詐騙手法」



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月內「詐騙手法」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的詐騙手法聲量排行。

最近詐騙相關新聞經常登上頭條版面，不但受騙金額令人震驚，手法花招更是不斷層出不窮，不論是聲稱手握飆股的「股市戰神」，還是以高薪誘騙求職者的「假徵才」，面對這些來者不善的詐騙，讓我們一起來看看網友熱議內容有哪些吧！

聲稱「穩賺不賠」假投資橫行 「假網拍」買家賣家都要注意

▲ 網議TOP6詐騙手法 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

在眾多常見的詐騙手法中，最被網友熱議的就是「假投資詐騙」，據內政部公布資料， 「假投資詐騙」自110年起連3年便一直是詐欺損害金額的首位，透過穩賺不賠、高報酬零風險等話術誘騙無數受害者上當，更有甚者搬出「財經專家」、「知名藝人」名號來掛名保證，並聲稱「只要跟著操作就可以獲利」、「虧損也不需要繳付費用」，引來不少民眾直言「詐騙集團套路，一開始獲利領得出來，最後本金領不出來」、「沒有貪就沒有騙，LINE投資群組99.9%都是詐騙（早割晚割而已）」，投資應循正當管道並做足功課，如遇到聲稱有「內線交易」、「穩賺不賠」的投資管道必須特別小心謹慎。

而「假網拍詐騙」則是利用民眾撿便宜心態，以低於市價、低廉的價格為噱頭吸引買家下單，直到收貨時才發現自己收到假貨、聯繫不到賣家。有網友便分享自己的受騙經歷，賣家通過「精品競標」吸引下標，最後卻只收到「滿滿塑膠味」的假包，苦主只能語重心長的勸世「不要貪小便宜」。

且除了賣家詐騙，近期網路上也出現不少「假買家」，有網友提到詐騙集團首先會「派出多位假買家詢問商品」，隨後以貨有問題、帳號凍結等理由來要求賠償，提醒買賣應使用安全交易的平台，不要與賣家、買家私底下用通訊軟體交易。

最後，「工作詐騙」也受到不少熱議，其多是透過佯裝高薪的工作職缺來騙取錢財，有網友便說道自己曾「加入一個當陪聊師的假職缺」，看似是「做正當打小零工的群組」，可其實群組裡充滿「暗樁」，目的是騙你匯款、參與短線操作、幫忙拍攝騙人影片等，引來眾多網友回覆道「只天下沒白吃的午餐，錢真不是那麼好賺」、「救命，我也有參加一個媒合群。完全一模一樣」。

當遇到疑似詐騙的情況時，除了冷靜應對、不提供任何個人資料外，還可以撥打165反詐騙專線來請求協助，向官方、警察局核實對方身分，千萬不要通過對方提供的任何方式來執行匯款等相關動作，避免受騙上當！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「詐騙手法」相關討論則數。

觀測期間：2024/04/17~2024/07/17，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格

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