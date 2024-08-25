明華園元宇宙計畫開拓歌仔戲新視野 陳昭賢：創新不是反骨，是為了活下去

擁有95年歷史的明華園總團，在傳承上逐漸看到第三代接班經營的準備，2024年首度跨足虛擬世界，推出「明華園總團元宇宙計畫」，執行長陳昭賢結合知名音樂人李英宏與賽博台客樂團美秀集團，從明華園經典作品「韓湘子」與「冥戰錄」中汲取靈感，創作融合歌仔戲與台式搖滾特色的音樂，並結合4D views科技製作音樂概念影片，推出「元宇宙雙經典」，將在明華園總團專屬的虛擬劇苑中全球首播。

陳昭賢(左起)、李英宏、孫翠鳳、美秀集團出席明華園總團元宇宙雙經典線上⾸映記者會。 圖／記者沈昱嘉 攝影

身為百年老店的接班人，陳昭賢坦言，「如果我只用一個身騎白馬，就可以賣一整年，根本不會想要創新，可以安逸過生活就好，但是時代變遷，若原地踏步，如何前進？」自從接掌執行長一職後，陳昭賢的腦子裡無時無刻想著如何讓明華園突破創新、永續生存，「說白了，不是因為我反骨，而是為了活下去。」

陳昭賢身為明華園第三代，滿腦子想的是讓劇團永續生存。 圖／記者沈昱嘉 攝影

「元宇宙計畫」形成，陳昭賢坦白靈感來自於小6歲的丈夫，初次聽到此名詞，她如被雷擊中、茅塞頓開，二話不說就決定執行，然而，首先碰到的難關就是明華園內部勢力，台柱媽媽孫翠鳳向來對孩子的意見無條件支持，團長爸爸陳勝福一向只看結果，陳昭賢如何讓明華園第一代、第二代的長輩們理解「元宇宙」，才是令人頭痛的難關，「我大概跟他們開了800次會議，無數次的說明、說服，過程真的很辛苦。」從一開始的想法到籌備、拍攝到真正執行等細節，經過2年的時間，透過影片快速導覽，才讓長輩們理解並看懂。

「創新」當然不是嘴巴說說，執行的背後還需要資金，「很多人說明華園很有錢，但我想說的是，明華園有錢是在於我們將每一分錢用到極致，甚至超過花錢的價值，500萬的成本，我們會回饋1千萬的價值，那1千萬不是我們家開銀行會生錢，而是以能力證明藝術可以擴展故事感。」

陳昭賢籌備2年推出明華園「元宇宙雙經典」。 圖／明華園戲劇總團 提供

此次「元宇宙計畫」在國藝會支持下，明華園經過1年多的精心製作，集結跨界菁英與動員近百人的力量，將歌仔戲透過4D Views容積擷取技術，將真人的動作與外觀，包含妝髮、服裝、配件等，以數位化方式真實記錄下來，產出360度全視角的高品質動態3D模型，成為似真非真的孫翠鳳人物。為了讓孩子也有參與感，陳昭賢的丈夫、女兒都加入演出，在「韓湘子」中演出父女，一家四口全力相挺。

陳昭賢籌備2年推出明華園「元宇宙雙經典」。 圖／明華園戲劇總團 提供

陳昭賢從小在劇團長大，受劇團孕育養成，將明華園創大是責任也是義務，團長爸爸與台柱媽媽是她最大的靠山，然而在工作中，依然需要「六親不認」，陳昭賢就常在演出後的檢討會上「抱鴨蛋」，老爸給零分，一開始她很受挫，但對於老爸憑著長年累積的經驗，直接點出缺點，又令她不得不佩服，於是後來她索性搶先對老爸說：「這次又是零分對吧，但是你先說問題是什麼」直言自己執導的戲，看到的或許只是細節，但團長的視角是全盤與未來的發展性，視野不同，格局也不同。

明華園總團執行長陳昭賢肩負歌仔戲傳承重任，時刻想著創新之路。 圖／記者沈昱嘉 攝影

明華園「元宇宙雙經典」8月24日及25日正式首播，演出票已全數售罄，相關新的演出資訊或延伸發展，請持續關注明華園戲劇總團官網 跟 明華園戲劇總團FB。

近期演出資訊

⭕️風神寶寶兒童劇團《噶瑪蘭公主與烏龜將軍》

📍10/19（六）14:30

📍10/20（日）14:30

城市舞台（台北市松山區八德路三段25號）

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⭕️明華園戲劇總團 文學跨界作品《散戲》

📍11/8（五）至11/9（六）

衛武營國家藝術文化中心歌劇院（高雄市鳳山區三多一路1號）

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📍11/23（六）11/24（日）

臺南文化中心演藝廳（臺南市東區中華東路三段332號）

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📍12/21（六）12/22（日）

臺中國家歌劇院大劇院（臺中市西屯區惠來路二段101號）

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