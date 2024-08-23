40歲壯男腹部長巨瘤腸阻塞 醫師揪罕見疾病作怪：腸胃道症狀易被忽略

台中市一名40歲壯男上腹悶痛超過2年，藥物治療未見好轉，今年6月因腹痛遽烈，加上噁心嘔吐吃不下飯，暴瘦3到4公斤就醫，發現十二指腸有1顆5公分大腫瘤造成腸阻塞，經手術切除後，確定罹患俗稱「假性腫瘤」的免疫系統疾病IgG4症候群合併布納氏腺瘤，所幸術後追蹤至今狀況良好﹔沒有其他部位復發。

衛福部台中醫院肝膽腸胃科醫師吳明駿說，IgG4相關疾病很罕見，是一種免疫失調造成的全身性發炎反應，好發在唾腺、淚腺、淋巴、或胰臟，主要以腹痛、腹瀉、或黃疸等腸胃道症狀為主，也因此易被忽略，直到出現腸道嚴重阻塞或巨大纖維性腫瘤時才會被發現。

吳明駿說明，這名男病患到院檢查發現，十二指腸有1顆大腫瘤，經切片沒有發現癌細胞，也未發現淋巴結病變、癌轉移，但由於腫瘤過大，已導致腸阻塞，經與病患家屬討論後，接受切除手術，並化驗檢體，發現布納氏腺瘤合併IgG4症候群。

吳明駿指出，布納氏腺是十二指腸黏膜下腺體，主要功能是分泌鹼性黏液來中和胃酸，並產生消化酵素幫助蛋白質的吸收，發生布納氏腺瘤可能與胃酸過多或幽門桿菌感染有關。

吳明駿說明，這名男病患術後追蹤狀況良好﹔為避免IgG4相關疾病在其他部位復發，仍建議男病患每半年定期回診追蹤。

吳明駿提醒民眾，不要輕忽身體的警訊，早期發現並診治，可以及早找出病因，避免許多不必要的治療，也減少遺憾。