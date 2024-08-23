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對流雲系發展旺！16縣市豪大雨持續至晚間 宜蘭劇烈降雨狂轟1小時
午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署表示，今天新竹縣山區有局部大雨或豪雨，新竹以北地區及苗栗以南、東半部山區有局部大雨發生的機率，預計持續至晚間，注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。
氣象署表示，豪雨範圍為新竹縣山區；大雨包括基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區。
另外，氣象署針對宜蘭縣發布大雷雨即時訊息，預計持續至16時45分，慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
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